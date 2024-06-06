https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-simsek-dis-soklara-karsi-dayanikliligimiz-artiyor-1084570840.html

Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor

Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor." dedi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T15:45+0300

2024-06-06T15:45+0300

2024-06-06T15:46+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

rezerv

merkez bankası

ekonomik veriler

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 264 milyon dolar yükselişle 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara çıktı.Rezerv arttıBöylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyorHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa işaret ederek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin paylaşımda bulundu.Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının daha da arttığına dikkati çeken Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini aktardı.Şimşek, swap hariç net rezervlerin, Mart 2020'den sonra ilk defa pozitife döndüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/merkez-bankasi-duyurdu-odemelerde-yeni-sistem-devreye-alindi-ilk-asamada-2-milyon-tl-limit-1084520444.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, rezerv, merkez bankası, ekonomik veriler