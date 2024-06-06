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Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor
Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor." dedi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T15:45+0300
2024-06-06T15:45+0300
2024-06-06T15:46+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
rezerv
merkez bankası
ekonomik veriler
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 264 milyon dolar yükselişle 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara çıktı.Rezerv arttıBöylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyorHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa işaret ederek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin paylaşımda bulundu.Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının daha da arttığına dikkati çeken Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini aktardı.Şimşek, swap hariç net rezervlerin, Mart 2020'den sonra ilk defa pozitife döndüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/merkez-bankasi-duyurdu-odemelerde-yeni-sistem-devreye-alindi-ilk-asamada-2-milyon-tl-limit-1084520444.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, rezerv, merkez bankası, ekonomik veriler
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, rezerv, merkez bankası, ekonomik veriler
Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor
15:45 06.06.2024 (güncellendi: 15:46 06.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 264 milyon dolar yükselişle 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.
Bakan Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa işaret ederek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının daha da arttığına dikkati çeken Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini aktardı.
Şimşek, swap hariç net rezervlerin, Mart 2020'den sonra ilk defa pozitife döndüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:
"Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."