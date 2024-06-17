https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/medvedev-onlarca-ulke-bricse-katilmak-icin-can-atiyor-1084925873.html

Medvedev: Onlarca ülke BRICS’e katılmak için can atıyor

Medvedev: Onlarca ülke BRICS’e katılmak için can atıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, aralarında Tayland ve Vietnam’ın olduğu birkaç düzine ülkenin BRICS’e katılmak için hevesli olduğunu... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T14:42+0300

2024-06-17T14:42+0300

2024-06-17T14:39+0300

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sömürgecilik

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Rusya’nın Vladivostok şehrinde düzenlenen “BRICS birliğinin yeni çok kutuplu dünya düzeninin inşasındaki rolü” başlıklı forumun genel kurul toplantısında konuşan Medvedev, “Diğer ülkeler de BRICS’e katılmaya hevesli. Halihazırda Tayland, Vietnam ve bölgemizden bir dizi başka ülke dahil düzinelerce ülke var” ifadesini kullandı.Batı'nın, egemenliğini sürdürmek, yüzyıllardır süregelen metropol ve sömürge sistemini ve tüm dünyaya kendi şartlarını dikte etme yeteneğini korumak amacıyla bugüne kadar yürürlükte olan kuralları muhafaza etmek için hiçbir çabadan ve masraftan kaçınmadığını söyleyen Medvedev, “Bu, diğer ülkelerin hoşuna gitmiyor” dedi.Bazı ülkelerin, kendi ulusal hedeflerine ulaşmak için politikalardan memnun olmayan ülkeleri bile kullanmaya çalıştığını ve itaat etmeleri için baskı uyguladığını dile getiren Medvedev, bu tür eylemlerin ekonominin tüm alanları üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirterek, “Ayrımcı yaklaşımları dayatma girişimlerini şiddetle reddediyoruz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/ab-rusya-yaptirimlarinin-suresini-uzatti-1084924713.html

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rusya, dmitriy medvedev, brics, tayland, vietnam, batı, sömürgecilik