https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/ab-rusya-yaptirimlarinin-suresini-uzatti-1084924713.html

AB, Rusya yaptırımlarının süresini uzattı

AB, Rusya yaptırımlarının süresini uzattı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'nin (AB), Kırım ve Sivastopol'u ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların süresinin uzatıldığı bildirildi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T14:10+0300

2024-06-17T14:10+0300

2024-06-17T14:10+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

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yaptırım

ukrayna

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AB Konseyi, Moskova yönetimine yönelik AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyururken, karara göre, yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.Kırım ve Sivastopol'dan AB ülkelerine ürün ithalatına izin verilmiyor.AB vatandaş ve şirketleri bu iki bölgeye yatırım ve finansal hizmette bulunamazken ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı ürün ve teknolojiler de ihraç edilemiyor.Özellikle petrol, doğalgaz, maden arama, çıkarma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması ve teknik destek verilmesi yasak kapsamında.Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde düzenlenen referandumlar sonrası iki bölge de Rusya topraklarına katılmıştı.Kırım'ın demokratik referandum sonrası Rusya topraklarına katılması ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamış, Donbass’ta yaşananlara ise göz yummuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abd-rusya-ile-isbirligi-yaptigi-iddia-edilen-turk-sirketlerine-yonelik-incelemeleri-yogunlastirdi-1084914264.html

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