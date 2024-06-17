https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/le-penden-avrupa-birligi-aciklamasi-uyelerine-fayda-saglamayan-zehirli-bir-olusum-1084922973.html

Le Pen’den Avrupa Birliği açıklaması: ‘Üyelerine fayda sağlamayan zehirli bir oluşum'

Le Pen’den Avrupa Birliği açıklaması: ‘Üyelerine fayda sağlamayan zehirli bir oluşum'

Sputnik Türkiye

Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Le Pen, Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fayda sağlamayan ve her geçen gün zehirli hale gelen bir oluşum olduğunu... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T13:16+0300

2024-06-17T13:16+0300

2024-06-17T13:16+0300

marine le pen

fransa

ulusal birlik partisi (rn)

ulusal birlik (rn)

avrupa birliği

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Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fayda sağlamayan, her geçen gün ne kadar zehirli olduğunu ve reforme edilmesi gerektiğini kanıtlayan bir birliği olduğunu dile getirdi.Le Pen, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Bu reform projesinin Avrupa Uluslar İttifakı olarak adlandırılabileceğini ve bunun daha özgür ve daha tutarlı bir Avrupa arası işbirliği sistemini temsil edeceğini söyleyen Le Pen, bunun 'İngiltere'yi Avrupa ailesine yeniden entegre etmeyi' sağlayacağından emin olduğunun da altını çizdi.

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fransa

avrupa birliği

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marine le pen, fransa, ulusal birlik partisi (rn), ulusal birlik (rn), avrupa birliği