https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/le-penden-avrupa-birligi-aciklamasi-uyelerine-fayda-saglamayan-zehirli-bir-olusum-1084922973.html
Le Pen’den Avrupa Birliği açıklaması: ‘Üyelerine fayda sağlamayan zehirli bir oluşum'
Le Pen’den Avrupa Birliği açıklaması: ‘Üyelerine fayda sağlamayan zehirli bir oluşum'
Sputnik Türkiye
Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Le Pen, Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fayda sağlamayan ve her geçen gün zehirli hale gelen bir oluşum olduğunu... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T13:16+0300
2024-06-17T13:16+0300
2024-06-17T13:16+0300
marine le pen
fransa
ulusal birlik partisi (rn)
ulusal birlik (rn)
avrupa birliği
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Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fayda sağlamayan, her geçen gün ne kadar zehirli olduğunu ve reforme edilmesi gerektiğini kanıtlayan bir birliği olduğunu dile getirdi.Le Pen, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Bu reform projesinin Avrupa Uluslar İttifakı olarak adlandırılabileceğini ve bunun daha özgür ve daha tutarlı bir Avrupa arası işbirliği sistemini temsil edeceğini söyleyen Le Pen, bunun 'İngiltere'yi Avrupa ailesine yeniden entegre etmeyi' sağlayacağından emin olduğunun da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/macronun-kumari-ters-tepmis-olabilir-le-penin-partisi-her-gun-daha-cok-gucleniyor-1084705263.html
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marine le pen, fransa, ulusal birlik partisi (rn), ulusal birlik (rn), avrupa birliği
marine le pen, fransa, ulusal birlik partisi (rn), ulusal birlik (rn), avrupa birliği
Le Pen’den Avrupa Birliği açıklaması: ‘Üyelerine fayda sağlamayan zehirli bir oluşum'
Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Le Pen, Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fayda sağlamayan ve her geçen gün zehirli hale gelen bir oluşum olduğunu vurguladı.
Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fayda sağlamayan, her geçen gün ne kadar zehirli olduğunu ve reforme edilmesi gerektiğini kanıtlayan bir birliği olduğunu dile getirdi.
Le Pen, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Avrupa Birliği, Avrupa değildir. Sadece, yıllar boyunca ekonomilerimize ve ülkelerimize fayda sağlamadığını kanıtlamış olan belirli bir kıtasal işbirliği biçimidir. Her geçen gün ne kadar zehirli olduğunu kanıtlamaktadır. Devletlere daha fazla yetki vermek ve Avrupa'nın yaratıcılığına ve etkisine katkıda bulunan ulusal özgünlükleri korumak için reform yapmalıyız.
Bu reform projesinin Avrupa Uluslar İttifakı olarak adlandırılabileceğini ve bunun daha özgür ve daha tutarlı bir Avrupa arası işbirliği sistemini temsil edeceğini söyleyen Le Pen, bunun 'İngiltere'yi Avrupa ailesine yeniden entegre etmeyi' sağlayacağından emin olduğunun da altını çizdi.