https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/macronun-kumari-ters-tepmis-olabilir-le-penin-partisi-her-gun-daha-cok-gucleniyor-1084705263.html

Macron'un kumarı ters tepmiş olabilir: Le Pen'in partisi her gün daha çok güçleniyor

Macron'un kumarı ters tepmiş olabilir: Le Pen'in partisi her gün daha çok güçleniyor

Sputnik Türkiye

Macron meclisi feshetmesi ardından yapılacak seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nin zaferle çıkacağı tahmin ediliyor. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:43+0300

2024-06-11T09:43+0300

2024-06-11T09:51+0300

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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un parlamentoyu feshetme kararı sonrasında yapılan ilk kamuoyu yoklamasına göre, sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin erken seçimlerde önde gelmesi bekleniyor. Ancak parti mutlak çoğunluğa ulaşamıyor. Macron’un Renaissance partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır yenilgi almasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçimlerin ilk turu 30 Haziran’da, ikinci turu ise 7 Temmuz’da gerçekleşecek.RN’nin hükümet kurup kuramayacağı belirsizliğini korurken, geniş çaplı bir koalisyon veya tamamen bölünmüş bir parlamento gibi senaryolar da mümkün. Macron’un kararı, sağa iktidar şansı tanıdı ve euro düşüşe geçti, Fransız hisse senetleri ve devlet tahvilleri değer kaybetti. RN, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 31,4 oy alırken, Renaissance koalisyonu yüzde 14,6 oy aldı.Macron Cumhurbaşkanı kalmaya devam edecek RN çoğunluğu sağlasa bile, Macron üç yıl daha cumhurbaşkanı olarak kalacak ve savunma ve dış politika üzerinde kontrol sahibi olacak. Ancak ekonomi, güvenlik, göç ve maliye politikalarında yetkisini kaybedecek. Bu da Ukrayna’ya yardım gibi politikaları etkileyebilir. Macron’un partisi, RN’nin bir çoğunluk elde edebileceği endişesiyle adaylarını hızla belirliyor ve olası ittifakları tartışıyor.Müttefiklik tartışmaları RN liderleri Jordan Bardella ve Marine Le Pen, küçük sağ parti Reconquete’nin lideri Marion Marechal ile ittifak görüşmeleri yaptı. Bardella, Les Republicains’ten bazı üyelerle de görüştüğünü belirtti. Fransız solunun liderleri de birleşmek için görüşmeler yapıyor.Macron’un güç kaybı yaşadığı iki yılın ardından, bu erken seçimlerde çoğunluğu geri kazanma şansı olup olmadığı belirsiz. Le Pen ve Bardella için zorluk, popülaritelerini bir zaferle sonuçlandırmak. Seçim kampanyası, Macron’un yönetim tarzı, yaşam maliyeti ve göç politikaları konularındaki memnuniyetsizlik etrafında şekillenecek. RN, daha fazla kamu harcaması, göçmenlerin sınır dışı edilmesi, sosyal yardımların kısıtlanması ve işsiz göçmenlerin oturma izinlerinin iptali gibi politikalar öneriyor.Seçimler, 26 Temmuz’da başlayacak Paris Olimpiyatları öncesinde gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-parlamentosu-secimlerinde-ilk-sonuclar-belli-oldu-1084673269.html

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