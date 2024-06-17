https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-ordusu-bayramda-da-saldirdi-can-kaybi-37-bin-347ye-cikti-1084924507.html
İsrail ordusu bayramda da saldırdı: Can kaybı 37 bin 347'ye çıktı
İsrail ordusu bayramda da saldırdı: Can kaybı 37 bin 347'ye çıktı
Sputnik Türkiye
Bayramda da ateşkese yanaşmayan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T14:03+0300
2024-06-17T14:03+0300
2024-06-17T14:03+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
benyamin netanyahu
soykırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084924024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aa28812629e68ff3b84d4c4c6b49f76.jpg
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.Netanyahu, Refah'ta ‘taktiksel ateşkes’ haberlerini medyadan duyduğunu iddia etmiştiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "taktiksel ateşkes"e ilişkin haberleri reddettiğini belirterek bunu medyadan duyduğunu savundu.Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü belirtti.Söz konusu açıklamayı reddeden Netanyahu, "Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim" dedi.Bununla birlikte Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kısa eksenlerde kısa ateşkes süreleri olduğunu iddia eden Netanyahu bunun Ordu Sözcüsü'nün açıkladığı şekilde olmadığını vurguladı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-basbakani-netanyahu-savas-kabinesini-feshetti-1084921097.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084924024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46e430342084883a7879eb512e27df48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, soykırım
İsrail ordusu bayramda da saldırdı: Can kaybı 37 bin 347'ye çıktı
Bayramda da ateşkese yanaşmayan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 37 bin 347’ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Netanyahu, Refah'ta ‘taktiksel ateşkes’ haberlerini medyadan duyduğunu iddia etmişti
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "taktiksel ateşkes"e ilişkin haberleri reddettiğini belirterek bunu medyadan duyduğunu savundu.
Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü belirtti.
Söz konusu açıklamayı reddeden Netanyahu, "Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim" dedi.
Bununla birlikte Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kısa eksenlerde kısa ateşkes süreleri olduğunu iddia eden Netanyahu bunun Ordu Sözcüsü'nün açıkladığı şekilde olmadığını vurguladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.
Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.