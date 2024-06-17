İsrail ordusu bayramda da saldırdı: Can kaybı 37 bin 347'ye çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
06:04
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
06:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
06:28
1 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
06:42
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
08:00
59 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
09:06
39 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
09:53
1 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
10:00
58 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
11:04
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
11:19
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
11:37
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
11:47
7 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
12:00
46 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
12:52
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
13:06
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
13:22
2 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
13:34
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
13:49
5 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
14:00
33 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
14:49
4 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
15:05
3 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
15:18
4 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
15:32
3 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
15:45
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
16:00
8 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
17:00
65 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
18:12
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
18:48
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:00
39 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:48
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
21:03
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:18
8 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
21:34
5 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
21:50
4 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
22:00
58 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
23:00
38 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
23:45
5 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
07:04
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
07:18
3 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
07:30
3 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
07:41
3 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
08:05
4 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
08:32
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
08:42
7 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
09:00
59 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
10:07
8 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
10:24
4 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
10:41
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
10:54
2 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
11:00
38 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
11:49
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
12:00
58 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
13:04
39 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
13:51
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
14:00
46 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
14:53
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
15:07
7 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
15:25
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
15:41
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
15:51
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
16:03
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
17:00
65 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:14
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:24
7 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
18:53
2 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
19:51
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:00
39 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
20:45
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:00
8 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
21:19
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
21:33
4 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
21:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
22:04
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
22:19
5 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
22:35
4 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:51
1 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
23:05
2 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:17
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-ordusu-bayramda-da-saldirdi-can-kaybi-37-bin-347ye-cikti-1084924507.html
İsrail ordusu bayramda da saldırdı: Can kaybı 37 bin 347'ye çıktı
İsrail ordusu bayramda da saldırdı: Can kaybı 37 bin 347'ye çıktı
Sputnik Türkiye
Bayramda da ateşkese yanaşmayan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T14:03+0300
2024-06-17T14:03+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
benyamin netanyahu
soykırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084924024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aa28812629e68ff3b84d4c4c6b49f76.jpg
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.Netanyahu, Refah'ta ‘taktiksel ateşkes’ haberlerini medyadan duyduğunu iddia etmiştiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "taktiksel ateşkes"e ilişkin haberleri reddettiğini belirterek bunu medyadan duyduğunu savundu.Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü belirtti.Söz konusu açıklamayı reddeden Netanyahu, "Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim" dedi.Bununla birlikte Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kısa eksenlerde kısa ateşkes süreleri olduğunu iddia eden Netanyahu bunun Ordu Sözcüsü'nün açıkladığı şekilde olmadığını vurguladı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-basbakani-netanyahu-savas-kabinesini-feshetti-1084921097.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084924024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46e430342084883a7879eb512e27df48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, soykırım

İsrail ordusu bayramda da saldırdı: Can kaybı 37 bin 347'ye çıktı

14:03 17.06.2024
© AA / Ashraf AmraGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
© AA / Ashraf Amra
Abone ol
Bayramda da ateşkese yanaşmayan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 37 bin 347’ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Netanyahu, Refah'ta ‘taktiksel ateşkes’ haberlerini medyadan duyduğunu iddia etmişti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "taktiksel ateşkes"e ilişkin haberleri reddettiğini belirterek bunu medyadan duyduğunu savundu.
Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü belirtti.
Söz konusu açıklamayı reddeden Netanyahu, "Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim" dedi.
Bununla birlikte Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kısa eksenlerde kısa ateşkes süreleri olduğunu iddia eden Netanyahu bunun Ordu Sözcüsü'nün açıkladığı şekilde olmadığını vurguladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.
Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала