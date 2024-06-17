https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/gurcistan-milli-takimi-kalecisinden-turkiye-maciaciklamasi-yuzde-100-haziriz-ve-savasacagiz-1084920477.html
Gürcistan milli takımı kalecisinden Türkiye maçı açıklaması: 'Yüzde 100 hazırız ve savaşacağız'
Gürcistan milli takımı kalecisinden Türkiye maçı açıklaması: 'Yüzde 100 hazırız ve savaşacağız'
Sputnik Türkiye
Milli takım kalecisi Mamardaşvili, Türkiye ile oynayacakları maçın zor olacağını belirterek gruptan çıkmak için her şeyi yapacaklarını vurguladı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T11:11+0300
2024-06-17T11:11+0300
2024-06-17T11:11+0300
spor
gürcistan
türkiye
a milli futbol takımı
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Milli takım kalecisi Giorgi Mamardaşvili 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile oynayacakları maçın zor olacağını ancak Gürcistan milli takımının elinden geleni yapacağını söyledi.Mamardaşvili, "Türkiye ile zor bir maç bizi bekliyor, belli bir baskı ve rakibin büyük bir desteği olacak. Ancak Gürcü taraftarların desteğinden mahrum kalmayacağız. Onları memnun etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.Ona göre takımda savaşçı bir ruh var ve ilk maça hazırlanıyorlar.Takımda savaşçı bir ruhun olduğunu ifade eden Mamardaşvili, "İlk Avrupa Şampiyonasına tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. İyi maçlar bizi bekliyor. Yüzde 100 hazırız ve savaşacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/gurcistan-maci-oncesi-montelladan-arda-guler-ve-kadioglu-karari--1084918419.html
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gürcistan, türkiye, a milli futbol takımı, almanya, euro 2024
gürcistan, türkiye, a milli futbol takımı, almanya, euro 2024
Gürcistan milli takımı kalecisinden Türkiye maçı açıklaması: 'Yüzde 100 hazırız ve savaşacağız'
Milli takım kalecisi Mamardaşvili, Türkiye ile oynayacakları maçın zor olacağını belirterek gruptan çıkmak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.
Milli takım kalecisi Giorgi Mamardaşvili 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile oynayacakları maçın zor olacağını ancak Gürcistan milli takımının elinden geleni yapacağını söyledi.
Mamardaşvili, "Türkiye ile zor bir maç bizi bekliyor, belli bir baskı ve rakibin büyük bir desteği olacak. Ancak Gürcü taraftarların desteğinden mahrum kalmayacağız. Onları memnun etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Ona göre takımda savaşçı bir ruh var ve ilk maça hazırlanıyorlar.
Takımda savaşçı bir ruhun olduğunu ifade eden Mamardaşvili, "İlk Avrupa Şampiyonasına tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. İyi maçlar bizi bekliyor. Yüzde 100 hazırız ve savaşacağız" dedi.