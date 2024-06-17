https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/euro2024te-hollandayi-zafere-tasiyan-oyuncudan-besiktas-aciklamasi-orasi-hep-kalbimde-olacak-1084914915.html

EURO2024'te Hollanda'yı zafere taşıyan oyuncudan Beşiktaş açıklaması: 'Orası hep kalbimde olacak'

EURO2024'te Hollanda'yı zafere taşıyan oyuncudan Beşiktaş açıklaması: 'Orası hep kalbimde olacak'

Sputnik Türkiye

EURO 2024'teki ilk maçında Hollanda, Polonya karşısında geriden gelip kazandı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T08:55+0300

2024-06-17T08:55+0300

2024-06-17T08:55+0300

spor

beşiktaş

futbol

hollanda hükümeti

hollanda

euro 2020

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EURO 2024'teki ilk maçında Hollanda, Polonya karşısında geriden gelip kazandı.Polonya karşısında Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Cody Gakpo ve Wout Weghorst kaydetti Karşılaşmanın ardından ise Weghorst TRT Spor'un sorularını yanıtladı.'İyi bir başlangıç'Polonya karşılaşmasına ilişkin Weghorst, "Çok mutluyum. Harika bir andı. Maçın bitmesine 10-15 dakika vardı oyuna girdim. Çok özel bir andı. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. 3 puanı aldık. İlk maçlar her zaman önemlidir. Bizim için iyi bir başlangıç oldu" açıklamasında bulundu.EURO 2024'e ilişkin ayrıca golcü oyuncu, "Avrupa Şampiyonası'ndaki her takım kaliteli. O yüzden ilk maçlar çok önemli. Sıradaki maçı dört gözle bekliyoruz. O maça odaklanacağız ve kaybetmek için bir sebep yok" ifadelerini kullandı.'Her zaman kalbimde'Beşiktaş'ta forma giydiği dönemle ilgili soruya Weghorst, "Benim için mükemmel zamanlardı. Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp baktığımda, özellikle taraftarlar çok ateşliydi. Benim için gerçekten özel günlerdi. Orada harika zamanlar geçirdim. Hep kalbimde olacaklar" yanıtını verdi."Beşiktaş'ta seni yeniden görebilecek miyiz?" sorusuyla ilgili Hollandalı golcü, "Bunu asla bilemeyiz" dedi.

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beşiktaş, futbol, hollanda hükümeti, hollanda, euro 2020