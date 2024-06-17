https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/gurse-birsel-rap-yapanlara-seslendi-surekli-sikayet-ediyorlar-e-askim-tasin-o-zaman-1084913723.html
Gürse Birsel, rap yapanlara seslendi: 'Sürekli şikayet ediyorlar. E aşkım taşın o zaman?'
Gürse Birsel, rap yapanlara seslendi: 'Sürekli şikayet ediyorlar. E aşkım taşın o zaman?'
Sputnik Türkiye
Gülse Birsel rap yapanlara yönelik direkt şarkı sözlerinden alıntı yaparak, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T07:40+0300
2024-06-17T07:40+0300
2024-06-17T07:40+0300
türkiye
rap
gülse birsel
müzik
oslo
istanbul
soğuk
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Gülse Birsel Tv100'de yayımlanan ve Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Birsel, yayının bir bölümünde rap ile ilgili konuştu.Rap müziği dinlediğini ifade eden Birsel, "Fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor" diyerek rap sözlerine yakındı.'Burası Oslo değil, sıcak memleket'Birsel rap müzik sanatçılarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/sansar-salvo-ailesini-adalet-bakanligina-sikayet-etti-1080232230.html
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rap, gülse birsel, müzik, oslo, istanbul, soğuk
rap, gülse birsel, müzik, oslo, istanbul, soğuk
Gürse Birsel, rap yapanlara seslendi: 'Sürekli şikayet ediyorlar. E aşkım taşın o zaman?'
Gülse Birsel rap yapanlara yönelik direkt şarkı sözlerinden alıntı yaparak, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor..." ifadelerini kullandı.
Gülse Birsel Tv100'de yayımlanan ve Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Birsel, yayının bir bölümünde rap ile ilgili konuştu.
Rap müziği dinlediğini ifade eden Birsel, "Fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor" diyerek rap sözlerine yakındı.
'Burası Oslo değil, sıcak memleket'
Birsel rap müzik sanatçılarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Aslan gibi çocuklarınsınız, sağlık sorunlarınızdan sürekli bahsedemezsin. Sizde problem. Bu kadar sağlık sorununuz olamaz.
'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşerim benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, ee taşın aşkım."