Gürse Birsel, rap yapanlara seslendi: 'Sürekli şikayet ediyorlar. E aşkım taşın o zaman?'

"Ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Aslan gibi çocuklarınsınız, sağlık sorunlarınızdan sürekli bahsedemezsin. Sizde problem. Bu kadar sağlık sorununuz olamaz.

'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşerim benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, ee taşın aşkım."