https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/dilan-polatin-tahliye-talebinin-gerekcesi-ortaya-cikti-1084940902.html

Dilan Polat’ın tahliye talebinin gerekçesi ortaya çıktı

Dilan Polat’ın tahliye talebinin gerekçesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kara para aklama ve vergide usulsüzlük suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında savcılığın ilk defa tahliye talebinde bulunmasıyla ilgili ayrıntılar... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T21:31+0300

2024-06-17T21:31+0300

2024-06-17T21:31+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

soruşturma

tahliye

savcılık

adli tıp kurumu

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'Kara para aklamak', "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan çift Engin-Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin yürütülen kara para aklama soruşturmasında savcılık Dilan Polat'ın tahliyesini talep etti.Savcılığın tahliye talebinin gerekçesinin ayrıntıları ortaya çıktı.Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada savcılık 16 şüpheliden aralarında Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etti. Savcılığın tahliye talep yazısında şüpheliler Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun yanı sıra 12 şüpheli hakkında delillerin büyük oranda toplandığını belirtti.Şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan savcılık, dosyaya ulaşan "Aklama Suçu incelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısı"nda, tutuklama tedbirinin bu aşamadan itibaren ölçülü olmayacağı, adli kontrol tedbirleriyle hukuki faydanın sağlanabileceğinin aktarıldığını belirtti. 'İntihar etme riski tespit edildi'Savcılık Dilan Polat'a da ayrı bir parantez açarak, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilerek hazırlanan rapor sonucunda intihar etme riskinin tespit edildiğini kaydetti. Raporda yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, sonrasında ise ilgili sağlık kuruluşunca hastalığının iyilik haline girdiğine karar verilerek taburcu edilmesiyle önerilen tedavi ve poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğinin belirtildiği aktarıldı.Savcılık bu gerekçelerle 12 şüphelinin "yurt dışına çıkamamak" ve "hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesini talep etti. Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ve muhasebecisi Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin ise kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamını istedi.Hakimlik 4 şüphelinin talep üzerine tutukluluk halinin devamına karar verdi. 12 şüpheliden Dilan Polat hariç 11'inin tahliyesine hükmetti. Hakimlik Dilan Polat'ın dosyadaki şüphelilerle ileri derecede yakın olduğunu ve bu nedenle eylemlerden arınmış olamayacağı, tutukluluğu devam eden şüphelilerle fikir ve eylem birliğinin açık olduğunu aktardı.Ayrıca Adli Tıp Kurumu raporunun şüphelinin güncel cezai sorumluluğunu engelleyecek mahiyette olmadığını ve cezaevinde kalmasının tehlike arz etmediği yönünde sağlık kurulu raporları olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/dilan-polat-avukati-huseyin-kaya-ile-yollarini-ayirdigini-duyurdu-1084892141.html

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dilan polat, engin polat, soruşturma, tahliye, savcılık, adli tıp kurumu