https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/haliya-sarili-halde-bulunan-kadin-cesediyle-ilgili-suphelilerden-biri-yakalandi-1084902208.html
Halıya sarılı halde bulunan kadın cesediyle ilgili şüphelilerden biri yakalandı
Halıya sarılı halde bulunan kadın cesediyle ilgili şüphelilerden biri yakalandı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin öldürülen Sedef... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T13:03+0300
2024-06-16T13:03+0300
2024-06-16T13:05+0300
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kadın cinayetleri
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Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri denizde halıya sarılmış halde bulunan kadın cinayetiyle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.Zanlının sorgusunda 'Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı' yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.24 yaşındaki Sedef Güler'in cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/haliya-sarili-halde-cesedi-bulunmustu-sedef-guler-cinayetine-iliskin-yeni-goruntu-ortaya-cikti-1084747212.html
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halı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
halı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
Halıya sarılı halde bulunan kadın cesediyle ilgili şüphelilerden biri yakalandı
13:03 16.06.2024 (güncellendi: 13:05 16.06.2024)
Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin öldürülen Sedef Güler ile beraber bir eve giriş yaptığı görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri denizde halıya sarılmış halde bulunan kadın cinayetiyle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.
Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.
Zanlının sorgusunda 'Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı' yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.
24 yaşındaki Sedef Güler'in cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.
Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.