https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/cumhurbaskani-erdogandan-dunya-collesme-ve-kuraklikla-mucadele-gunu-paylasimi-1084932540.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele' Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele' Günü paylaşımı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T16:36+0300
2024-06-17T16:36+0300
2024-06-17T16:36+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
dünya çölleşmeyle mücadele günü
fidan
tohum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' dolayısıyla paylaşımda bulunan Erdoğan şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-2024-yilinin-basindan-bugune-kadar-toplam-1551-yangina-mudahale-ettik-1084882012.html
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recep tayyip erdoğan, dünya çölleşmeyle mücadele günü, fidan, tohum
recep tayyip erdoğan, dünya çölleşmeyle mücadele günü, fidan, tohum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele' Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' dolayısıyla paylaşımda bulunan Erdoğan şu cümleleri kaydetti:
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.