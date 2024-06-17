https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/cumhurbaskani-erdogandan-dunya-collesme-ve-kuraklikla-mucadele-gunu-paylasimi-1084932540.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele' Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele' Günü paylaşımı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T16:36+0300

2024-06-17T16:36+0300

2024-06-17T16:36+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

dünya çölleşmeyle mücadele günü

fidan

tohum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' dolayısıyla paylaşımda bulunan Erdoğan şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-2024-yilinin-basindan-bugune-kadar-toplam-1551-yangina-mudahale-ettik-1084882012.html

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recep tayyip erdoğan, dünya çölleşmeyle mücadele günü, fidan, tohum