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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-2024-yilinin-basindan-bugune-kadar-toplam-1551-yangina-mudahale-ettik-1084882012.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bu yılın başından bugüne kadar 881'i orman, 670'i ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettiklerini bildirdi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T13:40+0300
2024-06-15T13:40+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
orman yangını
orman genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081233914_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_b59d9a2e93aa3dbc7e6039fa46c7c3fe.jpg
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın başından bugüne kadar 881'i orman, 670'i ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettiklerini bildirdi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları, teknolojiler ve merkez hakkında açıklamalarda bulundu.Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait merkezin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını ve buradan Türkiye'deki tüm orman yangınlarının koordine edildiği ifade eden Yumaklı, yangınlara ilişkin tüm bilgi ve görüntülerin merkeze geldiğini, sevk ve idarenin de buradan yapıldığını belirtti.Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini kaydederek, ani hava değişikliklerinin en bariz örneğinin dün Ankara'da yaşandığını söyledi.Ankara'da gündüz vakti yüksek sıcaklık yaşanırken bir anda fırtına çıktığını anımsatan Yumaklı, aynı saatlerde Aydın, Muğla ve Denizli'de ekiplerin orman yangınlarıyla mücadele ettiğini anlattı.Yumaklı, Aydın'daki yangına müdahale sırasında OGM tarafından kullanılan Türk Hava Kurumuna ait bir uçağın kırıma uğradığını hatırlatarak, kazada 3 mürettebatın yara almadan kurtarıldığını ifade etti.'OGM filosundaki 'Nefes' sayısı 3'e çıktı'Bakanlığın orman yangınlarını 3 safhada değerlendirdiğini anlatan Yumaklı, bu safhalardan ilkinin yangın öncesi çalışmalar olduğunu belirtti.Yumaklı, bu konuda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptıklarına işaret ederek, son olarak mayısta başlattıkları 'Orman Benim' kampanyasıyla yangına sebebiyet verecek atıkların toplanmasının önemine dikkati çektiklerini söyledi.İkinci safhanın da yangın anı olduğuna işaret eden Yumaklı, bu yıl envantere, ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' olarak verdiği ve yerli imkanlarla geliştirilen bir T70 helikopterini daha ekledikleri aktardı. Yumaklı, böylelikle OGM filosundaki 'Nefes' sayısının 3'e çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:İspanya ile ormancılık alanında işbirliğiTürkiye'nin ormancılık alanında dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu belirten Yumaklı, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki orman teşkilatımız, bu yıl tarihinin en güçlü hava ve kara filosuyla birlikte teknolojik altyapısına da ulaşmış oldu" dedi.Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu bu bilgi birikimi ve tecrübeyi dünyanın diğer ülkeleriyle de paylaştıklarını işaret ederek, son olarak İspanya ile imzaladıkları Ormancılık Eylem Planı'yla iki ülkede de ormancılık alanında kayıpların azaltılması ve sürdürülebilir bir ekosistemin hayata geçirilmesini amaçladıklarını aktardı.Son aşamanın ise yangın sonrası çalışmalar olduğunu belirten Yumaklı, bu konuda başta ağaçlandırma ve rehabilitasyon olmak üzere birçok çalışmaya imza atıklarını söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin son 22 yılda yaklaşık 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduğunun altını çizdi.'Haziran ayındaki yangınlarımızın 8’i yüksek risk taşıyordu'Orman teşkilatı olarak yılın 12 ayı yangınlarla mücadeleye hazır durumda olduklarını vurgulayan Yumaklı şunları kaydetti:Yumaklı, vatandaşları başta anız ateşi olmak üzere orman yangınına sebebiyet verecek tüm durumlardan kaçınması konusunda uyardı.'Tüm İHA görüntüleri Merkez'de toplanıyor'Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de toplantıda, ülke genelindeki yangına hassas bölgelerde uçuş gerçekleştiren İHA'lardan alınan ve ekrana yansıtılan görüntüler üzerinden bilgiler verdi.Karacabey, görüntülerden yapay zeka yardımıyla analizler yapılarak bölgenin ağaç yapısına kadar tüm bilgilerin toplanabildiğini söyledi.Olası yangın durumunda ekiplerin bulunduğu yerin, Yangın Yönetim Merkezi'nde ekrandan takip edildiğini ifade eden Karacabey, bölgeye olay yerinin arazi yapısına uygun araç gönderilebildiğini anlattı.Sunumda, İHA marifetiyle OGM'nin kullandığı hava araçlarının bulunduğu noktalardan görüntü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/orman-genel-muduru-karacabey-orman-yanginlariyla-mucadeleye-haziriz-1084808157.html
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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, orman yangını, orman genel müdürlüğü
tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, orman yangını, orman genel müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik

13:40 15.06.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZ-AW152357Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZ-AW152357
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bu yılın başından bugüne kadar 881'i orman, 670'i ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettiklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın başından bugüne kadar 881'i orman, 670'i ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettiklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları, teknolojiler ve merkez hakkında açıklamalarda bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait merkezin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını ve buradan Türkiye'deki tüm orman yangınlarının koordine edildiği ifade eden Yumaklı, yangınlara ilişkin tüm bilgi ve görüntülerin merkeze geldiğini, sevk ve idarenin de buradan yapıldığını belirtti.
Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini kaydederek, ani hava değişikliklerinin en bariz örneğinin dün Ankara'da yaşandığını söyledi.
Ankara'da gündüz vakti yüksek sıcaklık yaşanırken bir anda fırtına çıktığını anımsatan Yumaklı, aynı saatlerde Aydın, Muğla ve Denizli'de ekiplerin orman yangınlarıyla mücadele ettiğini anlattı.
Yumaklı, Aydın'daki yangına müdahale sırasında OGM tarafından kullanılan Türk Hava Kurumuna ait bir uçağın kırıma uğradığını hatırlatarak, kazada 3 mürettebatın yara almadan kurtarıldığını ifade etti.

'OGM filosundaki 'Nefes' sayısı 3'e çıktı'

Bakanlığın orman yangınlarını 3 safhada değerlendirdiğini anlatan Yumaklı, bu safhalardan ilkinin yangın öncesi çalışmalar olduğunu belirtti.
Yumaklı, bu konuda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptıklarına işaret ederek, son olarak mayısta başlattıkları 'Orman Benim' kampanyasıyla yangına sebebiyet verecek atıkların toplanmasının önemine dikkati çektiklerini söyledi.
İkinci safhanın da yangın anı olduğuna işaret eden Yumaklı, bu yıl envantere, ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' olarak verdiği ve yerli imkanlarla geliştirilen bir T70 helikopterini daha ekledikleri aktardı. Yumaklı, böylelikle OGM filosundaki 'Nefes' sayısının 3'e çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:
Ayrıca 4 airtraktör uçağımızı da filomuza kattık ama en önemlisi İHA’larımız. Bu yıl 10 yerli ve milli Bayraktar TB2 İHA'mızı OGM envanterine ekledik. Sadece bunlarla yetinmeyip İHA’larımızın üzerindeki teknolojik donanımı da yerli imkanlarla güçlendirdik. Muğla'da konuşlu İHA’mızda takılı olan ve ASELSAN tarafından yerli imkanlarla üretilen kamera, dünyadaki emsallerinden oldukça ileri bir sisteme sahip bulunuyor. Bu kamerayı tüm İHA istasyonlarında kullanmayı planlıyoruz.

İspanya ile ormancılık alanında işbirliği

Türkiye'nin ormancılık alanında dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu belirten Yumaklı, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki orman teşkilatımız, bu yıl tarihinin en güçlü hava ve kara filosuyla birlikte teknolojik altyapısına da ulaşmış oldu" dedi.
Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu bu bilgi birikimi ve tecrübeyi dünyanın diğer ülkeleriyle de paylaştıklarını işaret ederek, son olarak İspanya ile imzaladıkları Ormancılık Eylem Planı'yla iki ülkede de ormancılık alanında kayıpların azaltılması ve sürdürülebilir bir ekosistemin hayata geçirilmesini amaçladıklarını aktardı.
Son aşamanın ise yangın sonrası çalışmalar olduğunu belirten Yumaklı, bu konuda başta ağaçlandırma ve rehabilitasyon olmak üzere birçok çalışmaya imza atıklarını söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin son 22 yılda yaklaşık 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduğunun altını çizdi.

'Haziran ayındaki yangınlarımızın 8’i yüksek risk taşıyordu'

Orman teşkilatı olarak yılın 12 ayı yangınlarla mücadeleye hazır durumda olduklarını vurgulayan Yumaklı şunları kaydetti:

Özellikle hava sıcaklıklarının artığı şu günlerde teyakkuz halindeyiz. 2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını, 670 ziraat yangını olmak üzere 1551 adet yangına müdahale ettik. Sadece 1-14 Haziran arasında 263’ü orman olmak üzere yaklaşık 590 yangına müdahale ettik. Haziran ayında günde ortalama 19 orman yangını çıktı. Yalnızca dün 28 orman yangınıyla mücadele ettik. Bunlardan bazıları kamuoyuna yansıdı, bazılarını ise hızlı müdahaleyle hemen söndürdük. Haziran ayındaki yangınlarımızın 8’i yüksek risk taşıyordu.

Yumaklı, vatandaşları başta anız ateşi olmak üzere orman yangınına sebebiyet verecek tüm durumlardan kaçınması konusunda uyardı.

'Tüm İHA görüntüleri Merkez'de toplanıyor'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de toplantıda, ülke genelindeki yangına hassas bölgelerde uçuş gerçekleştiren İHA'lardan alınan ve ekrana yansıtılan görüntüler üzerinden bilgiler verdi.
Karacabey, görüntülerden yapay zeka yardımıyla analizler yapılarak bölgenin ağaç yapısına kadar tüm bilgilerin toplanabildiğini söyledi.
Olası yangın durumunda ekiplerin bulunduğu yerin, Yangın Yönetim Merkezi'nde ekrandan takip edildiğini ifade eden Karacabey, bölgeye olay yerinin arazi yapısına uygun araç gönderilebildiğini anlattı.
Sunumda, İHA marifetiyle OGM'nin kullandığı hava araçlarının bulunduğu noktalardan görüntü aktarıldı.
Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
TÜRKİYE
Orman Genel Müdürü Karacabey: Orman yangınlarıyla mücadeleye hazırız
13 Haziran , 15:38
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