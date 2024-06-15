https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-2024-yilinin-basindan-bugune-kadar-toplam-1551-yangina-mudahale-ettik-1084882012.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bu yılın başından bugüne kadar 881'i orman, 670'i ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettiklerini bildirdi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T13:40+0300

2024-06-15T13:40+0300

2024-06-15T13:40+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

orman yangını

orman genel müdürlüğü

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın başından bugüne kadar 881'i orman, 670'i ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettiklerini bildirdi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları, teknolojiler ve merkez hakkında açıklamalarda bulundu.Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait merkezin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını ve buradan Türkiye'deki tüm orman yangınlarının koordine edildiği ifade eden Yumaklı, yangınlara ilişkin tüm bilgi ve görüntülerin merkeze geldiğini, sevk ve idarenin de buradan yapıldığını belirtti.Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini kaydederek, ani hava değişikliklerinin en bariz örneğinin dün Ankara'da yaşandığını söyledi.Ankara'da gündüz vakti yüksek sıcaklık yaşanırken bir anda fırtına çıktığını anımsatan Yumaklı, aynı saatlerde Aydın, Muğla ve Denizli'de ekiplerin orman yangınlarıyla mücadele ettiğini anlattı.Yumaklı, Aydın'daki yangına müdahale sırasında OGM tarafından kullanılan Türk Hava Kurumuna ait bir uçağın kırıma uğradığını hatırlatarak, kazada 3 mürettebatın yara almadan kurtarıldığını ifade etti.'OGM filosundaki 'Nefes' sayısı 3'e çıktı'Bakanlığın orman yangınlarını 3 safhada değerlendirdiğini anlatan Yumaklı, bu safhalardan ilkinin yangın öncesi çalışmalar olduğunu belirtti.Yumaklı, bu konuda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptıklarına işaret ederek, son olarak mayısta başlattıkları 'Orman Benim' kampanyasıyla yangına sebebiyet verecek atıkların toplanmasının önemine dikkati çektiklerini söyledi.İkinci safhanın da yangın anı olduğuna işaret eden Yumaklı, bu yıl envantere, ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' olarak verdiği ve yerli imkanlarla geliştirilen bir T70 helikopterini daha ekledikleri aktardı. Yumaklı, böylelikle OGM filosundaki 'Nefes' sayısının 3'e çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:İspanya ile ormancılık alanında işbirliğiTürkiye'nin ormancılık alanında dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu belirten Yumaklı, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki orman teşkilatımız, bu yıl tarihinin en güçlü hava ve kara filosuyla birlikte teknolojik altyapısına da ulaşmış oldu" dedi.Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu bu bilgi birikimi ve tecrübeyi dünyanın diğer ülkeleriyle de paylaştıklarını işaret ederek, son olarak İspanya ile imzaladıkları Ormancılık Eylem Planı'yla iki ülkede de ormancılık alanında kayıpların azaltılması ve sürdürülebilir bir ekosistemin hayata geçirilmesini amaçladıklarını aktardı.Son aşamanın ise yangın sonrası çalışmalar olduğunu belirten Yumaklı, bu konuda başta ağaçlandırma ve rehabilitasyon olmak üzere birçok çalışmaya imza atıklarını söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin son 22 yılda yaklaşık 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduğunun altını çizdi.'Haziran ayındaki yangınlarımızın 8’i yüksek risk taşıyordu'Orman teşkilatı olarak yılın 12 ayı yangınlarla mücadeleye hazır durumda olduklarını vurgulayan Yumaklı şunları kaydetti:Yumaklı, vatandaşları başta anız ateşi olmak üzere orman yangınına sebebiyet verecek tüm durumlardan kaçınması konusunda uyardı.'Tüm İHA görüntüleri Merkez'de toplanıyor'Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de toplantıda, ülke genelindeki yangına hassas bölgelerde uçuş gerçekleştiren İHA'lardan alınan ve ekrana yansıtılan görüntüler üzerinden bilgiler verdi.Karacabey, görüntülerden yapay zeka yardımıyla analizler yapılarak bölgenin ağaç yapısına kadar tüm bilgilerin toplanabildiğini söyledi.Olası yangın durumunda ekiplerin bulunduğu yerin, Yangın Yönetim Merkezi'nde ekrandan takip edildiğini ifade eden Karacabey, bölgeye olay yerinin arazi yapısına uygun araç gönderilebildiğini anlattı.Sunumda, İHA marifetiyle OGM'nin kullandığı hava araçlarının bulunduğu noktalardan görüntü aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/orman-genel-muduru-karacabey-orman-yanginlariyla-mucadeleye-haziriz-1084808157.html

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