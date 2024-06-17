https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/cocuklarini-gorme-bahanesiyle-bir-araya-geldigi-esini-once-bicakladi-sonra-kursunladi-1084925991.html

Çocuklarını görme bahanesiyle bir araya geldiği eşini önce bıçakladı, sonra silah ile vurdu

Çocuklarını görme bahanesiyle bir araya geldiği eşini önce bıçakladı, sonra silah ile vurdu

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasında olan karı koca, çocuklar için bayramda bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple Mehmet S.B., 4 çocuk annesi... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T14:39+0300

2024-06-17T14:39+0300

2024-06-17T14:40+0300

türkiye

kocaeli

körfez

bıçak

kurşun

boşanma

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Söz konusu hadise, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet S.B., bayramda çocuklarını görmek için eşi Nurcan B. ile bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple zanlı, 4 çocuk annesi eşi Nurcan B.'yi bıçaklayarak 5 el ateş etti.Akrabalarının evlerine kurşun yağdırdıZanlı koca ise kaçarak Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta oturan Nurcan B.'nin kuzeni Alaaatin B.'nin evine gitti. Alaattin B.'yi de ateş ederek yaralayan Mehmet S.B., daha sonra eşinin diğer kuzeni Veysi B.'nin evini kurşunlayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ile kuzenini ambulansla hastaneye kaldırdı. Nurcan B. ile kuzeninin durumun ağır olduğu öğrenilirken kaçan koca, saklandığı camide polis ekipleri tarafından yakalandı.Nurcan B.'nin eşi ile boşanma aşamasında olduğu, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve çocukları dolayısıyla bayramı beraber geçirdikleri öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/mardinde-esini-ve-3-yasindaki-cocugunu-silahla-olduren-polis-intihar-etti-1084918717.html

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kocaeli, körfez, bıçak, kurşun, boşanma