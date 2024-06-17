https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/cin-abdyi-dezenformasyon-yaymayi-durdurmaya-cagirdi-1084922410.html

Çin ABD'yi dezenformasyon yaymayı durdurmaya çağırdı

Çin ABD'yi dezenformasyon yaymayı durdurmaya çağırdı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yasadışı tek taraflı yaptırımlarını sürdürerek küresel kaos yaratan Washington’un diğer ülkeleri hedef alan yanlış... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T12:31+0300

2024-06-17T12:31+0300

2024-06-17T12:31+0300

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Pazartesi günü düzenlediği brifingde, Çin'in, Washington'un diğer ülkeleri hedef alan yanlış bilgiler yaymaktan vazgeçmesini umduğunu belirten Lin Jian, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından paylaşılan araştırmaya atıfta bulunduğu açıklamasında, “ABD'nin zihniyetini düzelteceğini, büyük bir gücün alması gereken sorumluluğu üstleneceğini ve diğer ülkelere yönelik yanlış bilgi üretmeyi ve yaymayı bırakacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Sözcü Lin, Reuters’in yayınladığı ilgili soruşturmayı önemsediklerini vurgularken, yaşananların ABD'nin sosyal medyayı manipüle ederek yanlış bilgi yaydığını bir kez daha kanıtladığının altını çizdi.“Dezenformasyonla kamuoyunu zehirlemek ve diğer ülkelerin imajını karalamak ABD'nin tutarlı bir uygulamasıdır" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin sadece Çin'in aşısı hakkında yanlış bilgi yaymakla kalmadığını, aynı zamanda "Bir Kuşak, Bir Yol" girişimini karalamak için bir kampanya yürüttüğünü anımsatırken, Çin'in yeni elektrikli araç endüstrisindeki aşırı kapasitesi hakkında da iftiralar yaydığını sözlerine ekledi.Anadolu'ya da ulaşacak olan Bir Kuşak, Bir Yol Projesi, Pekin'in Orta Asya, Avrupa ve Afrika'daki 60'tan fazla ülkeyi birbirine bağlayan mevcut ticaret ve ulaşım koridorlarını iyileştirmeye ve yeni ticaret ve ulaşım koridorları oluşturmaya yönelik uluslararası girişim olarak sunuluyor.Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almıştı.Çin'i küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğu belirtilen açıklamada, Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarına yanıt olarak ve bunun sonucunda ortaya çıkan zarara karşı Biden'ın Çin'den yapılan 18 milyar dolarlık ithalata yönelik tarifeleri artırma talimatı verdiği aktarıldı.Açıklamada, elektrikli araçlara uygulanan gümrük tarife oranının bu yıl yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkacağı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abdnin-cinin-covid-19-asisini-itibarsizlastirmaya-calistigi-ortaya-cikti-1084920914.html

çin

çin halk cumhuriyeti

abd

pekin

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