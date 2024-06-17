https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/cesmede-bayram-yogunlugu-1-milyon-rekorunu-kirariz-1084923539.html

Çeşme’de bayram yoğunluğu: ‘1 milyon rekorunu kırarız’

Çeşme’de bayram yoğunluğu: ‘1 milyon rekorunu kırarız’

Sputnik Türkiye

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, önceki gün başlayan yoğunluk sayesinde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T13:38+0300

2024-06-17T13:38+0300

2024-06-17T13:38+0300

türkiye

izmir

çeşme

deniz

doluluk

doluluk oranı

kurban bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1d/1071730528_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e10219599d63a220a32be8a90c3e916.jpg

İç turizmin önde gelen merkezlerinden Çeşme'de oteller, plajlar, çarşılar ve yollarda görülen hareketlilikle bir bayram klasiği yaşanıyor. Denizi, rüzgarı ve plajlarıyla turistlerin ilgi gösterdiği Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı.Yoğun araç girişi nedeniyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçede plajlar ise neredeyse tamamen doldu.Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı turizm merkezinde yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki ünlü Ilıca Plajı'na gelenler yer bulmakta zorlandı.'Doluluk, beklentimizin üzerinde'Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, önceki gün başlayan yoğunluk sayesinde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi.Bu durumun tüm turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü aktaran Demir şu cümleleri kaydetti:Yakup Demir, Kurban Bayramı'nın ardından da rezervasyonların yüksek dolulukta gözüktüğünü, ilçe olarak bu yıl turizm hedeflerini yakalayabileceklerini düşündüklerini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bayramda-ulasim-krizi-yolculuk-paylasimi-uygulamalarina-yogun-talep-1084920766.html

türkiye

izmir

çeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, çeşme, deniz, doluluk, doluluk oranı, kurban bayramı