https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bayramda-ulasim-krizi-yolculuk-paylasimi-uygulamalarina-yogun-talep-1084920766.html

Bayramda ulaşım krizi: Yolculuk paylaşımı uygulamalarına yoğun talep

Bayramda ulaşım krizi: Yolculuk paylaşımı uygulamalarına yoğun talep

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T11:19+0300

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türkiye

kurban bayramı

ulaşım

bilet

otobüs

uçak

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Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatil planları yapan ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs ve uçaklarda yer bulmakta büyük zorluk yaşadı. Ulaşım krizi vatandaşları alternatif yöntemlere yöneltti ve yolculuk paylaşımı uygulamalarında talep patlaması yaşandı.Otobüs ve uçak biletleri tükendiErken rezervasyon yapmayan birçok vatandaş, Arife ve öncesi günde bilet bulamadı. Fiyatların normal güne göre yüksek olmasına rağmen otobüs ve uçak biletleri tükendi.İstanbul’dan büyükşehirlere ve popüler destinasyonlara yönelik uçuşlar günler öncesinden tükendi. Otobüs ve havayolu şirketlerinin ek seferleri de tamamen doldu.Yolculuk paylaşımı uygulamalarına rağbetOtobüs ve uçaklarda yer bulamayan birçok vatandaş, çareyi paylaşımlı yolculuk uygulamalarında aradı. Şehirlerarası paylaşımlı yolculuk uygulaması sayesinde, araç sahipleriyle yolculuk yapmak isteyenler bir araya geliyor. İstanbul’dan büyükşehirlere gitmek isteyenler, popüler hale gelen bu uygulamalara yöneldi.Ekonomik olması da tercih sebebiPaylaşımlı yolculukların bir diğer avantajının ise ekonomik boyutu olduğu belirtilirken bayram dönemlerinde otobüs ve uçak bilet fiyatlarının artması, vatandaşların daha uygun maliyetli alternatifler aramasına neden oldu. Yolculuk paylaşımı, hem sürücüler hem de yolcular için ekonomik bir çözüm sunarak, seyahat masraflarını paylaştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bayramin-ikinci-gununde-aci-tablo-yaklasik-1-300-kisi-yaralandi--1084916688.html

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kurban bayramı, ulaşım, bilet, otobüs, uçak