Kazan'daki BRICS Spor Oyunlarında madalya mücadelesi
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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS tarafından organize edilen 2024 Spor Oyunları, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuryeti'nin başkenti Kazan'da sürüyor.
23 Haziran'a kadar sürecek oyunlarda 100'e yakın ülkeden 4 bin 751 sporcu yarışıyor. 6. kez düzenlenen organizasyonda, 27 branşta madalya mücadelesi veriliyor. Oyun yarışmalarından kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinKazan'daki BRICS Oyunlarına katılan Belarus Senkronize Yüzme Miili Takımı'nın üyeleri antrenman sırasında
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© Sputnik / Sergey Bobylev/
Kazan'daki BRICS Oyunlarına katılan Belarus Senkronize Yüzme Miili Takımı'nın üyeleri antrenman sırasında
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinBRICS Oyunları kapsamındaki atletizm müzabakasına katılan Pakistanlı sporcu Sultan Hayder
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BRICS Oyunları kapsamındaki atletizm müzabakasına katılan Pakistanlı sporcu Sultan Hayder
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinÇin dövüş sanatı wushu yarışmasına katılan İranlı sporcu Marcan Karimidorçe
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© Sputnik / Maksim Bogodvid/
Çin dövüş sanatı wushu yarışmasına katılan İranlı sporcu Marcan Karimidorçe
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinBRICS Oyunlarında sırıkla atlama müsabakasında madalya kazanan Rus kadın sporcular
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BRICS Oyunlarında sırıkla atlama müsabakasında madalya kazanan Rus kadın sporcular
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinWushu yarışmasının katılımcıları Mısırlı Esra Ragrab Auwa ve İranlı Soheyla Semiromi
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Wushu yarışmasının katılımcıları Mısırlı Esra Ragrab Auwa ve İranlı Soheyla Semiromi
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinRusya Senkronize Yüzme Milli Takımı, BRICS Oyunlarında
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© Sputnik / Alexander Vilf/
Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı, BRICS Oyunlarında
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinDisk atma yarışmasının finaline çıkan Çinli sporcu
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© Sputnik / Grigory Sysoev/
Disk atma yarışmasının finaline çıkan Çinli sporcu
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidin5000 m koşu maratonuna katılan Eritreli sporcu Debesay Desale Teklemariam
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5000 m koşu maratonuna katılan Eritreli sporcu Debesay Desale Teklemariam
© Sputnik / Sergey Bobylev / Mikhail Korytov / Multimedya arşivine gidinBRICS Oyunlarına katılan Kuzey Kore Senkronize Yüzme Milli Takımı
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© Sputnik / Sergey Bobylev / Mikhail Korytov/
BRICS Oyunlarına katılan Kuzey Kore Senkronize Yüzme Milli Takımı