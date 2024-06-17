https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bilgi-yarismasinda-fenerbahcenin-renklerini-bilemedi-mavi-ve-lacivert-farki-yarismaciyi-eledi-1084912711.html

Bilgi yarışmasında Fenerbahçe'nin renklerini bilemedi: Mavi ve lacivert farkı yarışmacıyı eledi

Bilgi yarışmasında Fenerbahçe'nin renklerini bilemedi: Mavi ve lacivert farkı yarışmacıyı eledi

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada Fenerbahçe ile ilgili soru dikkat çekti. Kayra Vardaer isimli yarışmacı, Fenerbahçe'nin renklerini karıştırdı ve 100... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T00:00+0300

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yaşam

kim milyoner olmak ister

yarışma programı

fenerbahçe

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Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında Fenerbahçe'nin renklerine dair bir soru soruldu. Genç yarışmacı Kayra Vardaer, Fenerbahçe'nin renklerini karıştırdı.Fenerbahçe'nin renklerini karıştıran Kayra Vardaer, soruya yanlış cevap verince 100 bin liralık soruda yarışmaya veda etti.Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan renklerden biri değildir" şeklinde soru soruldu. Cevaplar arasında sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renkleri yer aldı.Yarışmacı Kayra Vardaer, sorunun ardından şu sözleri dile getirdi:Kayra Vardaer'in cevabı vermesi sonrası Kenan İmirzalaoğlu, "Emin miydin Kayra kırmızının olmadığından" diye bir soru yöneltti. Yarışmacı Kayra, "Eminim" cevabını verdi.Cevabın yanlış çıkmasının ardından Kayra Vardaer büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kenan İmirzalaoğlu, "O yuvarlak armanın etrafında kırmızı yok muydu" dedi. Yarışmacı Kayra, "Unuttum" cevabını verdi.Kenan İmirzalaoğlu, "Kırmızı acaba Galatasaray'ın rengi bizde yoktur diye mi aklına geldi. 'Kırmızı yoktur' mu dedin Fenerbahçe'de. Kırmızı bir taraftan da milli rengimiz, bayrağımızın rengi" dedi.Kenan İmirzalaoğlu son olarak, "Sağlık olsun, 3 tane jokerin vardı. Çok iyi bir yarışmacısın, senle daha uzun süre devam edecektik. O yüzden ben de biraz üzüldüm açıkçası" diye konuştu.Fenerbahçe'nin logosuna dair yanlış cevap veren ve büyük üzüntü yaşayan Kayra Vardaer'in yarışmadan kazandığı para ödülü belli oldu. Kayra Vardaaer, Kim Milyoner Olmak İster'den 50 bin TL kazandı.

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kim milyoner olmak ister, yarışma programı, fenerbahçe