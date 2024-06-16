https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/mourinho-19-yasindaki-yildizin-transferi-icin-bizzat-devrede-1084910470.html
Mourinho, 19 yaşındaki yıldızın transferi için bizzat devrede
Mourinho, 19 yaşındaki yıldızın transferi için bizzat devrede
Sputnik Türkiye
Jose Mourinho'nun Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki Dean Huijsen'i Fenerbahçe'ye getirmek için bizzat devreye girdiği iddia edildi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T21:26+0300
2024-06-16T21:26+0300
2024-06-16T21:26+0300
spor
jose mourinho
transfer
fenerbahçe
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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon için Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.Mourinho devredeTuttosport'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, Juventus forması giyen Dean Huijsen'i takımında görmek istiyor. Portekizli hocanın bu transfer için bizzat devrede olduğu ve futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.Haberde Juventus'un Dean Huijsen için 30 milyon euro istediği belirtildi. Ayrıca Juventus'un 19 yaşındaki stoperi, Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dursun-ozbek-canli-yayinda-transferlerini-acikladi-1084747712.html
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jose mourinho, transfer, fenerbahçe
jose mourinho, transfer, fenerbahçe
Mourinho, 19 yaşındaki yıldızın transferi için bizzat devrede
Jose Mourinho'nun Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki Dean Huijsen'i Fenerbahçe'ye getirmek için bizzat devreye girdiği iddia edildi.
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon için Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, Juventus forması giyen Dean Huijsen'i takımında görmek istiyor. Portekizli hocanın bu transfer için bizzat devrede olduğu ve futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.
Haberde Juventus'un Dean Huijsen için 30 milyon euro istediği belirtildi. Ayrıca Juventus'un 19 yaşındaki stoperi, Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği aktarıldı.