https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/mourinho-19-yasindaki-yildizin-transferi-icin-bizzat-devrede-1084910470.html

Mourinho, 19 yaşındaki yıldızın transferi için bizzat devrede

Mourinho, 19 yaşındaki yıldızın transferi için bizzat devrede

Sputnik Türkiye

Jose Mourinho'nun Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki Dean Huijsen'i Fenerbahçe'ye getirmek için bizzat devreye girdiği iddia edildi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T21:26+0300

2024-06-16T21:26+0300

2024-06-16T21:26+0300

spor

jose mourinho

transfer

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084443256_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_663766887bd590792b3de211cd4e9004.jpg

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon için Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.Mourinho devredeTuttosport'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, Juventus forması giyen Dean Huijsen'i takımında görmek istiyor. Portekizli hocanın bu transfer için bizzat devrede olduğu ve futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.Haberde Juventus'un Dean Huijsen için 30 milyon euro istediği belirtildi. Ayrıca Juventus'un 19 yaşındaki stoperi, Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dursun-ozbek-canli-yayinda-transferlerini-acikladi-1084747712.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jose mourinho, transfer, fenerbahçe