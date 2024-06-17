https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bbp-genel-baskani-destici-musluman-degilseniz-bunu-aciklayin-ve-sizi-azinlik-statusune-koyalim-1084935056.html

BBP Genel Başkanı Destici: Müslüman değilseniz bunu açıklayın ve sizi azınlık statüsüne koyalım

BBP Genel Başkanı Destici: Müslüman değilseniz bunu açıklayın ve sizi azınlık statüsüne koyalım

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici partisinin genel merkezinde düzenlediği bayramlaşma programında, 'İslam düşmanlığı' yapanlara seslendiğini... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T17:13+0300

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türkiye

mustafa destici

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

müslüman

kurban bayramı

kafkasya

balkanlar

atatürkçülük

milliyetçilik

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arnavut'uyla, Boşnak'ıyla, bu Anadolu'da yaşayan herkesle birlikte Türk milletiyiz. Bizim milletimizin adı Türk'tür. Ama bu etnik kökenleri yok saymamız anlamına gelmez" dedi.Destici, son günlerde Türklük ve İslam üzerinde tartışmaların yaşandığını belirterek, "Biz, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arnavut'uyla, Boşnak'ıyla, bu Anadolu'da yaşayan herkesle birlikte Türk milletiyiz. Bizim milletimizin adı Türk'tür. Ama bu etnik kökenleri yok saymamız anlamına gelmez" ifadesini kullandı.Türk ve Türkiyeli kavramının birbirinin karşıtıymış gibi sunulmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, bunun bir zenginlik olduğunu ve bunun üzerinden milletin ayrıştırılmasını kabul etmediklerini söyledi.Son günlerde 28 Şubat sürecinde olduğu gibi Atatürkçülük ve milliyetçilik üzerinden Müslümanlara saldırı yapıldığını aktaran Destici, sığınmacılar üzerinden de bu saldırının net bir şekilde ortaya çıktığını dile getirdi.BBP Genel Başkanı Destici şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/desticiden-chpye-kayyum-tepkisi-cok-seviyorsaniz-alin-partinizde-danisman-yapin-1084507227.html

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