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Destici'den CHP'ye 'kayyum' tepkisi: Çok seviyorsanız alın partinizde danışman yapın
Destici'den CHP'ye 'kayyum' tepkisi: Çok seviyorsanız alın partinizde danışman yapın
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına ilişkin, "Başta CHP olmak üzere... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T20:36+0300
2024-06-04T20:36+0300
türkiye
mustafa destici
kayyum
hakkari
mehmet sıddık akış
kahramanmaraş
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay'daki programı kapsamında Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç'a ziyarette bulundu.Ziyarette konuşan Destici, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Paç'a destek verenlere teşekkür etti.Destici, ilçe için gereken çabayı göstereceklerini belirterek, "Belediyelerimize 5 yılda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız, hangi destek verilmesi gerekiyorsa vereceğiz ve bizlerin, partimizin ve belediye başkanımızın yüzünü inşallah mahcup etmeyeceğiz. Vatandaşımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.Hatay'ın da etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Destici, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın ve ilgili bakanlıkların depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini vurguladı.Destici, bugün Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan iki pilota Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle belediyelerin sadece 4'te birinde aday gösterdikPartisinin yerel seçimi başarıyla tamamladığını dile getiren Destici, şu değerlendirmede bulundu:BBP Genel Başkanı Destici, insanı önceleyen bir siyasi parti olduklarını, etnik köken, mezhep ve inanca göre ayrım yapmadıklarını anlattı.Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Destici, "Şimdi ülkemizi karıştırmaya, devletimizi yıkmaya çalışıyorlar. Bunlar hayal değil, siyaset olsun diye söylemiyoruz. 40 yıldan fazla süredir terörle mücadele ediyoruz. Bizlerin, çocuklarımızın geleceğini çaldılar. Binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu, 10 binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz, 'Vazgeçin bu terör belasından, terör örgütüyle ilişkinizi kesin, Mecliste de yerelde de siyasetinizi yapın' diyoruz ama yok..." diye konuştu.Ne yapacak bu devlet?Destici, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili de şunları söyledi:Hakkında terörle ilgili suçlardan yargılama olan kişilerin aday olmaması gerektiğini belirten Destici, "O kanunun değişmesi lazım. Birisi hakkında terörle ilgili yargılama sürüyorsa bence aday olmaması lazım. Yargılama biter, beraat eder, sonrasında aday olabilir. Şimdi burada bir düzenlemeye ihtiyaç var ama 'Kayyum atanmasın, bunlar bu haliyle devam etsin' demek teröre hizmet anlamına gelir" ifadelerini kullandı.Destici, sınır ötesinde bir "terör devleti" kurulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.Konuşmasının ardından Destici, Kumlu Kaymakamlığını ziyaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/bbp-lideri-desticiden-en-dusuk-emekli-maasi-aciklamasi-17-bin-liranin-uzerinde-olmali-1084327186.html
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mustafa destici, kayyum, hakkari, mehmet sıddık akış, kahramanmaraş, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
mustafa destici, kayyum, hakkari, mehmet sıddık akış, kahramanmaraş, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı

Destici'den CHP'ye 'kayyum' tepkisi: Çok seviyorsanız alın partinizde danışman yapın

20:36 04.06.2024
© AA / Raşit AydoğanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına ilişkin, "Başta CHP olmak üzere bazı siyasi partiler, bunu sahipleniyor. Çok sahipleniyorsanız, bu kadar seviyorsanız alın partinizde danışman yapın ama Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade edemez." dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay'daki programı kapsamında Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç'a ziyarette bulundu.
Ziyarette konuşan Destici, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Paç'a destek verenlere teşekkür etti.
Destici, ilçe için gereken çabayı göstereceklerini belirterek, "Belediyelerimize 5 yılda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız, hangi destek verilmesi gerekiyorsa vereceğiz ve bizlerin, partimizin ve belediye başkanımızın yüzünü inşallah mahcup etmeyeceğiz. Vatandaşımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.
Hatay'ın da etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Destici, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın ve ilgili bakanlıkların depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini vurguladı.
Destici, bugün Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan iki pilota Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhur İttifakı hassasiyetiyle belediyelerin sadece 4'te birinde aday gösterdik

Partisinin yerel seçimi başarıyla tamamladığını dile getiren Destici, şu değerlendirmede bulundu:
"Seçimde daha büyük başarılar elde edebilir, daha da fazla belediye kazanabilirdik ama Cumhur İttifakı hassasiyetiyle belediyelerin sadece 4'te birinde aday gösterdik. Bir taraftan Cumhur İttifakı hassasiyeti, diğer taraftan da doğu ve güneydoğuda terör örgütünün partisi kazanmasın diye bu hassasiyeti gösterdik. Oyları bölmedik ama güçlü olduğumuz ve kazanma ihtimalimiz olan her yerde de adayımızı çıkardık."
BBP Genel Başkanı Destici, insanı önceleyen bir siyasi parti olduklarını, etnik köken, mezhep ve inanca göre ayrım yapmadıklarını anlattı.
Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Destici, "Şimdi ülkemizi karıştırmaya, devletimizi yıkmaya çalışıyorlar. Bunlar hayal değil, siyaset olsun diye söylemiyoruz. 40 yıldan fazla süredir terörle mücadele ediyoruz. Bizlerin, çocuklarımızın geleceğini çaldılar. Binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu, 10 binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz, 'Vazgeçin bu terör belasından, terör örgütüyle ilişkinizi kesin, Mecliste de yerelde de siyasetinizi yapın' diyoruz ama yok..." diye konuştu.

Ne yapacak bu devlet?

Destici, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili de şunları söyledi:
"Şimdi Hakkari Belediyesine kayyum atanması konuşuluyor. Ne yapacak bu devlet? Suç dosyasına bir bakın. Terörle ilgili ne kadar suç varsa tamamı, yerine kayyum atanan sözde eş belediye başkanının sicilinde var. Terör örgütüne üye olmaktan tutun da yardım ve yataklığa, terör eylemlerine karışmaya kadar en az 15-20 suç var. Devlet ne yapacak, buna göz mü yumacak? Başta CHP olmak üzere bazı siyasi partiler, bunu sahipleniyor. Çok sahipleniyorsanız, bu kadar seviyorsanız alın partinizde danışman yapın ama Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade edemez."
Hakkında terörle ilgili suçlardan yargılama olan kişilerin aday olmaması gerektiğini belirten Destici, "O kanunun değişmesi lazım. Birisi hakkında terörle ilgili yargılama sürüyorsa bence aday olmaması lazım. Yargılama biter, beraat eder, sonrasında aday olabilir. Şimdi burada bir düzenlemeye ihtiyaç var ama 'Kayyum atanmasın, bunlar bu haliyle devam etsin' demek teröre hizmet anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Destici, sınır ötesinde bir "terör devleti" kurulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.
Konuşmasının ardından Destici, Kumlu Kaymakamlığını ziyaret etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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