https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/desticiden-chpye-kayyum-tepkisi-cok-seviyorsaniz-alin-partinizde-danisman-yapin-1084507227.html

Destici'den CHP'ye 'kayyum' tepkisi: Çok seviyorsanız alın partinizde danışman yapın

Destici'den CHP'ye 'kayyum' tepkisi: Çok seviyorsanız alın partinizde danışman yapın

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına ilişkin, "Başta CHP olmak üzere... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T20:36+0300

2024-06-04T20:36+0300

2024-06-04T20:36+0300

türkiye

mustafa destici

kayyum

hakkari

mehmet sıddık akış

kahramanmaraş

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay'daki programı kapsamında Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç'a ziyarette bulundu.Ziyarette konuşan Destici, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Paç'a destek verenlere teşekkür etti.Destici, ilçe için gereken çabayı göstereceklerini belirterek, "Belediyelerimize 5 yılda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız, hangi destek verilmesi gerekiyorsa vereceğiz ve bizlerin, partimizin ve belediye başkanımızın yüzünü inşallah mahcup etmeyeceğiz. Vatandaşımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.Hatay'ın da etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Destici, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın ve ilgili bakanlıkların depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini vurguladı.Destici, bugün Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan iki pilota Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle belediyelerin sadece 4'te birinde aday gösterdikPartisinin yerel seçimi başarıyla tamamladığını dile getiren Destici, şu değerlendirmede bulundu:BBP Genel Başkanı Destici, insanı önceleyen bir siyasi parti olduklarını, etnik köken, mezhep ve inanca göre ayrım yapmadıklarını anlattı.Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Destici, "Şimdi ülkemizi karıştırmaya, devletimizi yıkmaya çalışıyorlar. Bunlar hayal değil, siyaset olsun diye söylemiyoruz. 40 yıldan fazla süredir terörle mücadele ediyoruz. Bizlerin, çocuklarımızın geleceğini çaldılar. Binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu, 10 binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz, 'Vazgeçin bu terör belasından, terör örgütüyle ilişkinizi kesin, Mecliste de yerelde de siyasetinizi yapın' diyoruz ama yok..." diye konuştu.Ne yapacak bu devlet?Destici, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili de şunları söyledi:Hakkında terörle ilgili suçlardan yargılama olan kişilerin aday olmaması gerektiğini belirten Destici, "O kanunun değişmesi lazım. Birisi hakkında terörle ilgili yargılama sürüyorsa bence aday olmaması lazım. Yargılama biter, beraat eder, sonrasında aday olabilir. Şimdi burada bir düzenlemeye ihtiyaç var ama 'Kayyum atanmasın, bunlar bu haliyle devam etsin' demek teröre hizmet anlamına gelir" ifadelerini kullandı.Destici, sınır ötesinde bir "terör devleti" kurulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.Konuşmasının ardından Destici, Kumlu Kaymakamlığını ziyaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/bbp-lideri-desticiden-en-dusuk-emekli-maasi-aciklamasi-17-bin-liranin-uzerinde-olmali-1084327186.html

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mustafa destici, kayyum, hakkari, mehmet sıddık akış, kahramanmaraş, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı