https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-yumakli-bu-yil-51-cesit-bitki-tescil-edildi-1084936805.html

Bakan Yumaklı: Bu yıl 51 çeşit bitki tescil edildi

Bakan Yumaklı: Bu yıl 51 çeşit bitki tescil edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bu yıl 51, toplamda ise 1004 bitki çeşidini... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T17:44+0300

2024-06-17T17:44+0300

2024-06-17T17:44+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

tagem

tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğü (tagem)

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bu yıl 51 çeşit bitkinin tescil edildiğini duyurdu.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) enstitülerindeki yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.Söz konusu çalışmalara TAGEM bünyesindeki laboratuvalarda devam edildiğini bildiren Yumaklı, "Bu yıl 51 toplamda ise 1004 bitki çeşidini tescil ederek geleceğimize değer kattık. Cömert Anadolu topraklarını yerli, milli ve sertifikalı bitkilerimizin tohumlarıyla buluşturmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Yumaklı, paylaşımında kullandığı görselde, ülkede kullanılan tohumların yüzde 97'sinin Türkiye'de üretildiğini ve 117 ülkeye tohum ihraç edildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-2024-yilinin-basindan-bugune-kadar-toplam-1551-yangina-mudahale-ettik-1084882012.html

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Sputnik Türkiye

ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, tagem, tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğü (tagem)