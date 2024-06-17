https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-duyurdu-elektronik-muhur-hazir-mali-muhur-yerine-kullanilabilecek-1084927202.html

Bakan duyurdu: 'Elektronik mühür hazır, mali mühür yerine kullanılabilecek'

Bakan duyurdu: 'Elektronik mühür hazır, mali mühür yerine kullanılabilecek'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında gerçekleştirilen 'elektronik mühür'... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T15:23+0300

2024-06-17T15:23+0300

2024-06-17T15:28+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

mühür

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Elektronik imzanın gerçek kişilere verildiğini ve kişinin ıslak imzasına karşılık geldiğini hatırlatan Uraloğlu, uygulamanın imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını ve imzalanan verinin bütünlüğünü sağladığını bildirdi.Uraloğlu, 'elektronik mührün' ise tüzel kişilikler yani şirketler, kuruluşlar ve kurumlar için olduğuna işaret ederek, "Elektronik bir dokümanın tüzel kişi tarafından oluşturulduğunun ve kaynağının belirlenmesi, mühürlenen verinin bütünlüğü elektronik mühür ile sağlanacak. Kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kağıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'Gerekli hazırlık çalışmalarımızı tamamladık'Uraloğlu, Türkiye'de, ilgili kanun kapsamında yetkilendirilmiş ve aktif olarak faaliyet gösteren 8 elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) bulunduğuna dikkati çekti.Yönetmelikle düzenlenen elektronik mühürlerin de elektronik imza mevzuat kapsamında faaliyet gösteren ESHS'ler tarafından verileceğini bildiren Uraloğlu, "Bunun için gerekli hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Elektronik mührün, mali mühür yerine kullanılabileceğine ilişkin düzenlemelerin de yapılmasının ardından ülkemizde elektronik mührün kullanımını başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, elektronik imzalı verileri kimin imzaladığı kadar imzalayanın hangi kurum adına imza attığının da önemli olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/antalya-havalimanindan-2024-rekoru-1163-ucus-198-bin-944-yolcu-1084926789.html

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