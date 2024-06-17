https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/adalarda-iettye-minibus-tepkisi-suruyor-halk-burada-imamoglu-nerede-1084940568.html
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi sürüyor: 'Halk burada İmamoğlu nerede?'
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi sürüyor: 'Halk burada İmamoğlu nerede?'
Sputnik Türkiye
İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere karşı protestolar devam ediyor. Minibüslere alkışlarla tepki gösterenler , "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T20:51+0300
2024-06-17T20:51+0300
2024-06-17T20:51+0300
türkiye
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ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
adalar
adalar
büyükada
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Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve cumartesi günü çalışmaya başlayan minibüslere tepkisini sürdürdü.Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi.Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/buyukadada-minibus-eylemi-10-kisi-gozaltinda-1084894545.html
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), adalar, adalar, büyükada
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), adalar, adalar, büyükada
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi sürüyor: 'Halk burada İmamoğlu nerede?'
İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere karşı protestolar devam ediyor. Minibüslere alkışlarla tepki gösterenler , "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.
Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve cumartesi günü çalışmaya başlayan minibüslere tepkisini sürdürdü.
Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.
Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.
Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi.
Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.