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ABD'de en çok milyonerleri yetiştiren 12 üniversite belli oldu: Birçok tanıdık isim de var
ABD'de en çok milyonerleri yetiştiren 12 üniversite belli oldu: Birçok tanıdık isim de var
Sputnik Türkiye
Forbes dergisi, ABD'nin en zenginlerinin yetiştirildiği üniversiteleri sıraladı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
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Forbes, Haziran 2024'te mezun ağlarında en çok milyarderin bulunduğu üniversitelerin bir listesini yayınladı. Bu üniversitelerden mezun olan milyarderlerin toplam net serveti yaklaşık 1,7 trilyon dolar olarak açıklandı. İşte detaylar:
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forbes, milyarder mezunlar, en zengin üniversiteler, pensilvanya üniversitesi, stanford üniversitesi, harvard üniversitesi, yale üniversitesi, cornell üniversitesi, güney kaliforniya üniversitesi, princeton üniversitesi, mit, dartmouth üniversitesi, columbia üniversitesi, michigan üniversitesi, kaliforniya üniversitesi, en zengin mezunlar, üniversite milyarder listesi, mezun ağları, milyarderler, üniversiteler ve milyarderler

ABD'de en çok milyonerleri yetiştiren 12 üniversite belli oldu: Birçok tanıdık isim de var

08:40 17.06.2024 (güncellendi: 09:09 17.06.2024)
Pensilvanya Üniversitesi
Pensilvanya Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
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Forbes dergisi, ABD'nin en zenginlerinin yetiştirildiği üniversiteleri sıraladı.
Forbes, Haziran 2024'te mezun ağlarında en çok milyarderin bulunduğu üniversitelerin bir listesini yayınladı. Bu üniversitelerden mezun olan milyarderlerin toplam net serveti yaklaşık 1,7 trilyon dolar olarak açıklandı.
İşte detaylar:
1.
Pensilvanya Üniversitesi: Pensilvanya Üniversitesi, 36 milyarder mezuna sahip. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Donald Trump, tasarımcı Tory Burch ve Estée Lauder'ın mirasçıları Leonard, William, Aerin ve Ronald Lauder gibi önemli isimler bu üniversitenin mezunları arasında yer alıyor. Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun olan milyarderlerin toplam net serveti 367 milyar dolar.
2.
Stanford Üniversitesi: Stanford Üniversitesi, 30 milyarder yetiştirdi. Snap Inc. CEO'su Evan Spiegel ve Snapchat'in diğer kurucusu Bobby Murphy gibi teknoloji devleri bu üniversiteden mezun oldu. Stanford'un milyarder mezunlarının toplam net serveti 90 milyar dolar.
3.
Harvard Üniversitesi: Harvard Üniversitesi, 28 milyarder mezuna sahip. Airbnb'nin kurucu ortağı Nathan Blecharczyk, Fenway Sports Group'un kurucu ortağı Tom Werner ve Sam Adams'ın yaratıcısı Jim Koch gibi önemli isimler Harvard'dan mezun oldu. Bill Gates ve Mark Zuckerberg Harvard'a katılmış olsalar da mezun olmadıkları için servetleri bu toplamda yer almıyor. Harvard mezunlarının toplam net serveti 261 milyar dolar.
4.
Yale Üniversitesi: Yale Üniversitesi, toplam net serveti 149 milyar dolar olan 19 milyarder yetiştirdi. Mars ailesi, M&M's, Snickers ve Twix gibi ikonik şekerlemelerle tanınan ABD'nin en zengin ikinci ailesi, Yale mezunları arasında yer alıyor.
5.
Cornell Üniversitesi: Cornell Üniversitesi, 13 milyardere sahip. Vista Equity Partners'ın kurucusu Robert F. Smith, bu üniversitenin mezunları arasında yer alıyor. Cornell mezunlarının toplam net serveti 60,4 milyar dolar.
6.
Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC): Güney Kaliforniya Üniversitesi, 12 milyarder mezun verdi. Star Wars'un yaratıcısı George Lucas, USC'den mezun oldu. USC'nin milyarder mezunlarının toplam net serveti 72,5 milyar dolar.
7.
Princeton Üniversitesi: Princeton Üniversitesi, 12 milyardere sahip. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yatırımcı Carl Icahn, eski Google CEO'su Eric Schmidt ve eski eBay CEO'su Meg Whitman, Princeton mezunları arasında yer alıyor. Princeton mezunlarının toplam net serveti 292 milyar dolar.
8.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT): MIT, 11 milyarder mezuna sahip. Toplam net serveti 88,3 milyar dolar olan MIT mezunları, teknoloji ve mühendislik alanında önde gelen isimler arasında bulunuyor.
9.
Dartmouth Üniversitesi: Dartmouth College, 11 milyarder mezun verdi. Dartmouth'un en zengin mezunlarının toplam net serveti 48,5 milyar dolar.
10.
Columbia Üniversitesi: Columbia Üniversitesi, 11 milyarder mezuna sahip. New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft, HIG Capital CEO'su Sami Mnaymneh, Mediacom kurucusu Rocco Commisso ve Third Point hedge fonu kurucusu Daniel Loeb, Columbia'nın milyarder mezunları arasında yer alıyor. Columbia mezunlarının toplam net serveti 49,5 milyar dolar.
11.
Michigan Üniversitesi: Michigan Üniversitesi, 10 milyarder mezuna sahip. Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 146,1 milyar dolarlık net servetiyle Michigan Üniversitesi'nin en zengin mezunu. Michigan Üniversitesi'nin en zengin mezunlarının toplam net serveti 181 milyar dolar.
12.
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley: Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi, 10 milyarder mezun verdi. Microsoft geliştiricisi Charles Simonyi, 7,7 milyar dolarlık net servetiyle bu üniversitenin en zengin mezunu. Berkeley mezunlarının toplam net serveti 30,4 milyar dolar.
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