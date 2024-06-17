https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abdde-en-cok-milyonerleri-yetistiren-12-universite-belli-oldu-tum-tanindik-isimler-var--1084914406.html

ABD'de en çok milyonerleri yetiştiren 12 üniversite belli oldu: Birçok tanıdık isim de var

ABD'de en çok milyonerleri yetiştiren 12 üniversite belli oldu: Birçok tanıdık isim de var

Sputnik Türkiye

Forbes dergisi, ABD'nin en zenginlerinin yetiştirildiği üniversiteleri sıraladı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T08:40+0300

2024-06-17T08:40+0300

2024-06-17T09:09+0300

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Forbes, Haziran 2024'te mezun ağlarında en çok milyarderin bulunduğu üniversitelerin bir listesini yayınladı. Bu üniversitelerden mezun olan milyarderlerin toplam net serveti yaklaşık 1,7 trilyon dolar olarak açıklandı. İşte detaylar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/gurse-birsel-rap-yapanlara-seslendi-surekli-sikayet-ediyorlar-e-askim-tasin-o-zaman-1084913723.html

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