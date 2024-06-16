https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/15-yasindaki-genc-kiz-120-bicak-darbesiyle-olduruldu-1084903634.html

15 yaşındaki genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

15 yaşındaki genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sputnik Türkiye

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen U.E.Y. tarafından öldürüldü. Yaklaşık 120 bıçak darbesi... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T14:12+0300

2024-06-16T14:12+0300

2024-06-16T14:13+0300

türkiye

kadın cinayetleri

kadın cinayeti

izmir

bıçaklama

bıçakla yaralama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/10/1084903477_0:137:614:482_1920x0_80_0_0_9c177ec0a0e7fdec2baba7a9f8faaef5.jpg

Anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki U.E.Y. ile 54 yaşındaki babası İ.U.Ç.’nin evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/haliya-sarili-halde-bulunan-kadin-cesediyle-ilgili-suphelilerden-biri-yakalandi-1084902208.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın cinayetleri, kadın cinayeti, izmir, bıçaklama, bıçakla yaralama