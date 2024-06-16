15 yaşındaki genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
14:12 16.06.2024 (güncellendi: 14:13 16.06.2024)
© İHA / MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ-AW229150Hacer Çağla Çetinalp
© İHA / MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ-AW229150
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen U.E.Y. tarafından öldürüldü. Yaklaşık 120 bıçak darbesi aldığı belirtilen Hacer'in ölümüyle ilgili babası da gözaltına alındı.
Anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki U.E.Y. ile 54 yaşındaki babası İ.U.Ç.’nin evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi.
Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.