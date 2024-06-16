https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/vanda-surunun-basindaki-koyunu-takip-eden-suru-ucurumdan-atlayarak-telef-oldu--1084905651.html

Van'da sürünün başındaki koyunu takip eden 28 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu

Van'da sürünün başındaki koyunu takip eden 28 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu

Sputnik Türkiye

Van'da sürünün başındaki koyunu takip eden 28 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu . 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T16:18+0300

2024-06-16T16:18+0300

2024-06-16T16:18+0300

türkiye

van

koyun

kurbanlık

sürü

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084895719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4083230326a1a9a9b3289d9ea7132832.jpg

Van'da yaylada otlayan sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü. Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek 60 metrelik uçuruma atladı. İlk başta durumu fark edemeyen çoban, 28 koyunun eksik olduğunu anladı. Sürü sahiplerine haber verilmesi üzerine dağda koyunları arayan kişiler, telef olan 28 koyunu buldu. Ölen koyunların Bekir Demir ve Ümit Eçeri’ye ait olduğu tespit edilirken, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kurban-keserken-kalp-krizi-geciren-kasap-bicagin-uzerine-dustu-1084905343.html

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van, koyun, kurbanlık, sürü, türkiye