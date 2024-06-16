https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/vanda-surunun-basindaki-koyunu-takip-eden-suru-ucurumdan-atlayarak-telef-oldu--1084905651.html
Van'da sürünün başındaki koyunu takip eden 28 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu
Van'da sürünün başındaki koyunu takip eden 28 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu
Sputnik Türkiye
Van'da sürünün başındaki koyunu takip eden 28 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu . 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T16:18+0300
2024-06-16T16:18+0300
2024-06-16T16:18+0300
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koyun
kurbanlık
sürü
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Van'da yaylada otlayan sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü. Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek 60 metrelik uçuruma atladı. İlk başta durumu fark edemeyen çoban, 28 koyunun eksik olduğunu anladı. Sürü sahiplerine haber verilmesi üzerine dağda koyunları arayan kişiler, telef olan 28 koyunu buldu. Ölen koyunların Bekir Demir ve Ümit Eçeri’ye ait olduğu tespit edilirken, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kurban-keserken-kalp-krizi-geciren-kasap-bicagin-uzerine-dustu-1084905343.html
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van, koyun, kurbanlık, sürü, türkiye
van, koyun, kurbanlık, sürü, türkiye
Van'da sürünün başındaki koyunu takip eden 28 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu
Van'da sürünün başındaki koyunu takip eden 28 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu .
Van'da yaylada otlayan sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü. Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek 60 metrelik uçuruma atladı.
İlk başta durumu fark edemeyen çoban, 28 koyunun eksik olduğunu anladı. Sürü sahiplerine haber verilmesi üzerine dağda koyunları arayan kişiler, telef olan 28 koyunu buldu. Ölen koyunların Bekir Demir ve Ümit Eçeri’ye ait olduğu tespit edilirken, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.