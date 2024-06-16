https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kurban-keserken-kalp-krizi-geciren-kasap-bicagin-uzerine-dustu-1084905343.html

Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap bıçağın üzerine düştü

Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap bıçağın üzerine düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy'de Kuran Bayramı'nda kesim yapan Doğan İçeloğlu kalp krizi geçirerek bıçağın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T16:07+0300

2024-06-16T16:07+0300

2024-06-16T16:07+0300

türkiye

kurban bayramı

kasap

kalp krizi

kurban

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Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde özel bir kurban kesim alanında kasaplık yapan 56 yaşındaki İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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kurban bayramı, kasap, kalp krizi, kurban