https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kurban-keserken-kalp-krizi-geciren-kasap-bicagin-uzerine-dustu-1084905343.html
Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap bıçağın üzerine düştü
Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap bıçağın üzerine düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'de Kuran Bayramı'nda kesim yapan Doğan İçeloğlu kalp krizi geçirerek bıçağın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T16:07+0300
2024-06-16T16:07+0300
2024-06-16T16:07+0300
türkiye
kurban bayramı
kasap
kalp krizi
kurban
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Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde özel bir kurban kesim alanında kasaplık yapan 56 yaşındaki İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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kurban bayramı, kasap, kalp krizi, kurban
kurban bayramı, kasap, kalp krizi, kurban
Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap bıçağın üzerine düştü
İstanbul Arnavutköy'de Kuran Bayramı'nda kesim yapan Doğan İçeloğlu kalp krizi geçirerek bıçağın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde özel bir kurban kesim alanında kasaplık yapan 56 yaşındaki İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı.
Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.