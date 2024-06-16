https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/turkiye-gurcistan-macinin-hakemi-belli-oldu--1084907605.html
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı, Arjantinli hakem Facundo... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T17:49+0300
2024-06-16T17:49+0300
2024-06-16T17:49+0300
spor
türkiye
gürcistan
hakem
var
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euro 2024
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Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.VAR görevini İspanyol hakem üstleniyor Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek. A Milli Takım'ın Gürcistan ile yapacağı maçı yönetecek Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor. UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Tello turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kapida-vizede-bayram-yogunlugu-yolcular-marmariste-kaldi-1084907186.html
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türkiye, gürcistan, hakem, var, futbol, 2024, euro 2024
türkiye, gürcistan, hakem, var, futbol, 2024, euro 2024
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.
VAR görevini İspanyol hakem üstleniyor
Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.
A Milli Takım'ın Gürcistan ile yapacağı maçı yönetecek Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor. UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Tello turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.