https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/sullivan-abd-cin-ve-diger-ulkelerin-putinin-baris-onerisi-hakkindaki-goruslerini-bilmek-istiyor-1084898187.html

Sullivan: ABD, Çin ve diğer ülkelerin Putin'in barış önerisi hakkındaki görüşlerini bilmek istiyor

Sullivan: ABD, Çin ve diğer ülkelerin Putin'in barış önerisi hakkındaki görüşlerini bilmek istiyor

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Çin ve diğer ülkelerin Putin'in barış önerileri hakkındaki görüşünü bilmek istediğini belirtti. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T00:50+0300

2024-06-16T00:50+0300

2024-06-16T00:50+0300

ukrayna krizi

isviçre

konferans

müzakere

barış

ukrayna

rusya

jake sullivan

vladimir putin

abd

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İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nde konuşan Sullivan, ABD yetkililerinin Çin ve diğer ülkelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ihtilafına yönelik barış önerileri hakkındaki görüşünü bilmek istediğini söyledi.Sullivan, “Açıkçası Çin gibi ülkelere şunun sorulması gerektiğini düşünüyorum: Putin'in ortaya koyduğu şeyin barış için kabul edilebilir bir temel olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü eğer yanıtları ‘evet’ ise, o halde BM Şartı’na sırt çeviriyorlar demektir” ifadelerini kullandı.Sullivan, konferansta Çinli temsilcilerin bulunmamasının Pekin'in Ukrayna ihtilafına ilişkin tutumunun gerçekte ne olduğunu gösterdiğini, diğer ülkelerin de bunu dikkate alması gerektiğini vurguladı.Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini, Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.İsviçre, 15-16 Haziran’da Lucerne kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde düzenlenen Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapıyor. Konferansa 92 ülke ve 55 devlet başkanının yanı sıra aralarında AB, Avrupa Konseyi ve BM'nin de bulunduğu 8 kuruluş katılıyor.ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın konferansa katılmayacağı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/meksika-disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-muzakerelerine-dahil-edilmeli-1084897403.html

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isviçre, konferans, müzakere, barış, ukrayna, rusya, jake sullivan, vladimir putin, abd, çin