https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/meksika-disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-muzakerelerine-dahil-edilmeli-1084897403.html

Meksika Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna müzakerelerine dahil edilmeli

Meksika Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna müzakerelerine dahil edilmeli

Sputnik Türkiye

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da barışın sağlanması için Rusya'nın müzakerelere dahil edilmesi gerektiğini belirtti. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T23:15+0300

2024-06-15T23:15+0300

2024-06-15T23:14+0300

ukrayna krizi

isviçre

konferans

meksika dışişleri bakanlığı

ukrayna

rusya

müzakere

barış

bm

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Meksika Dışişleri Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, Ukrayna ihtilafında barışın sağlanabilmesi için Rusya'nın müzakerelere dahil edilmesi gerektiği belirtildi.Açıklamada, “Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın BM Şartı desteğiyle barış müzakerelerine dahil edilmesininönemine değindi” ifadelerine yer verildi.İsviçre, 15-16 Haziran’da Lucerne kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde düzenlenen Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapıyor. Konferansa 92 ülke ve 55 devlet başkanının yanı sıra aralarında AB, Avrupa Konseyi ve BM'nin de bulunduğu 8 kuruluş katılıyor.ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın konferansa katılmayacağı bildirilmişti.

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isviçre, konferans, meksika dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, müzakere, barış, bm