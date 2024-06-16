https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/rusyadan-uluslararasi-kuruluslara-rus-savas-muhabirinin-oldurulmesini-kinama-cagrisi-1084911498.html

Rusya’dan uluslararası kuruluşlara Rus savaş muhabirinin öldürülmesini kınama çağrısı

Rusya’dan uluslararası kuruluşlara Rus savaş muhabirinin öldürülmesini kınama çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ilgili uluslararası kuruluşlara News.ru portalının savaş muhabiri Nikita Tsitsagi’nin Donetsk Halk... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T22:42+0300

2024-06-16T22:42+0300

2024-06-16T22:42+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, başta UNESCO olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlardan News.ru portalının savaş muhabiri Nikita Tsitsagi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) öldürülmesini kınama çağrısı yaptı.Zaharova, “Gazetecilere yönelik saldırı ve cinayet vakalarına tepki vermek doğrudan sorumluluğu olan UNESCO Genel Müdürü başta olmak üzere, ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlardan bu soğukkanlı suçu derhal ve kararlı bir şekilde kınamalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.Rus gazeteciye yönelik saldırıyı ‘vicdanında çok sayıda sivilin hayatı olan Bandera rejiminin bir başka ciddi suçu’ olarak nitelendiren Zaharova, aynı zamanda faillerin hak ettikleri cezayı alacağına olan güvenini de dile getirdi.Tsitsagi’nin 2022’den beri DHC’deki çatışma bölgesinde bulunduğuna ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk, Belgorod ve Moskova’ya yönelik saldırıları ile ilgili içerikler yayınladığına dikkat çeken Zaharova, bakanlığın mesleki görevini yerine getirirken hayatını kaybeden savaş muhabirinin ailesine ve yakınlarına içten taziyelerini ilettiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/zaharova-abd-dunya-duzeninin-kurallarini-kolaylikla-degistirebiliyor-1084830142.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, unesco, kınama, çağrı, bandera