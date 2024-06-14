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Zaharova: ABD ‘dünya düzeninin kurallarını' kolaylıkla değiştirebiliyor
Zaharova: ABD ‘dünya düzeninin kurallarını' kolaylıkla değiştirebiliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kolaylıkla kendine uyacak şekilde değiştirdiğini... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
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Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD'nin Ermenistan ve Gürcistan'daki protestolara verdiği tepkilerdeki farklılıklara dikkat çekerek, ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kendine uyacak şekilde kolaylıkla değiştirebildiğini belirtti.Zaharova, Erivan'daki Amerikan büyükelçiliğinin Ermenistan'da mitinglerin sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini dile getirirken, Tiflis'teki diplomatik misyonun Gürcistan'daki protesto olaylarını desteklemesinin bunun en açık örneği olduğunu kaydetti.ABD büyükelçiliklerinin Erivan ve Tiflis'teki protestolara olan farklı tepkilerine dikkat çeken Zaharova, Ermeni protestoculardan şiddetten kaçınmaları ve kolluk kuvvetlerinden düzeni sağlamaları istenirken, Gürcistan örneğinde, hükümet yetkililerinin protestoculara yönelik eylemlerinin kabul edilemezliğini ve protestocuların seslerini duyurma hakkının olduğunu savunduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
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mariya zaharova, abd, ermenistan, gürcistan, erivan, tiflis, diplomatik misyon, protesto, hükümet, büyükelçilik, telegram
mariya zaharova, abd, ermenistan, gürcistan, erivan, tiflis, diplomatik misyon, protesto, hükümet, büyükelçilik, telegram

Zaharova: ABD ‘dünya düzeninin kurallarını' kolaylıkla değiştirebiliyor

01:25 14.06.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kolaylıkla kendine uyacak şekilde değiştirdiğini ifade etti.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD'nin Ermenistan ve Gürcistan'daki protestolara verdiği tepkilerdeki farklılıklara dikkat çekerek, ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kendine uyacak şekilde kolaylıkla değiştirebildiğini belirtti.
Zaharova, Erivan'daki Amerikan büyükelçiliğinin Ermenistan'da mitinglerin sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini dile getirirken, Tiflis'teki diplomatik misyonun Gürcistan'daki protesto olaylarını desteklemesinin bunun en açık örneği olduğunu kaydetti.
ABD büyükelçiliklerinin Erivan ve Tiflis'teki protestolara olan farklı tepkilerine dikkat çeken Zaharova, Ermeni protestoculardan şiddetten kaçınmaları ve kolluk kuvvetlerinden düzeni sağlamaları istenirken, Gürcistan örneğinde, hükümet yetkililerinin protestoculara yönelik eylemlerinin kabul edilemezliğini ve protestocuların seslerini duyurma hakkının olduğunu savunduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“İşte size demokrasi: Örneklerden birinde Washington, büyükelçiliği aracılığıyla mitinglerin sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor ve yetkilileri mitingleri bastırdıkları için kınamıyor, diğerinde tam tersine Batılı yabancı ajanların neden olduğu huzursuzluğu aktif olarak destekliyor. ABD'nin, her türlü ‘kuralı’ o anın konjonktürüne göre bir el hareketiyle kendine uyacak şekilde değiştirdiği ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ açık bir örneği.”
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