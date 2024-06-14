https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/zaharova-abd-dunya-duzeninin-kurallarini-kolaylikla-degistirebiliyor-1084830142.html
Zaharova: ABD ‘dünya düzeninin kurallarını' kolaylıkla değiştirebiliyor
Zaharova: ABD ‘dünya düzeninin kurallarını' kolaylıkla değiştirebiliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kolaylıkla kendine uyacak şekilde değiştirdiğini... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T01:25+0300
2024-06-14T01:25+0300
2024-06-14T01:25+0300
dünya
mariya zaharova
abd
ermenistan
gürcistan
erivan
tiflis
diplomatik misyon
protesto
hükümet
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Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD'nin Ermenistan ve Gürcistan'daki protestolara verdiği tepkilerdeki farklılıklara dikkat çekerek, ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kendine uyacak şekilde kolaylıkla değiştirebildiğini belirtti.Zaharova, Erivan'daki Amerikan büyükelçiliğinin Ermenistan'da mitinglerin sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini dile getirirken, Tiflis'teki diplomatik misyonun Gürcistan'daki protesto olaylarını desteklemesinin bunun en açık örneği olduğunu kaydetti.ABD büyükelçiliklerinin Erivan ve Tiflis'teki protestolara olan farklı tepkilerine dikkat çeken Zaharova, Ermeni protestoculardan şiddetten kaçınmaları ve kolluk kuvvetlerinden düzeni sağlamaları istenirken, Gürcistan örneğinde, hükümet yetkililerinin protestoculara yönelik eylemlerinin kabul edilemezliğini ve protestocuların seslerini duyurma hakkının olduğunu savunduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ermenistan-lideri-pasinyana-ofke-dinmiyor-istifa-edecek-mi-1084792288.html
ermenistan
gürcistan
erivan
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mariya zaharova, abd, ermenistan, gürcistan, erivan, tiflis, diplomatik misyon, protesto, hükümet, büyükelçilik, telegram
mariya zaharova, abd, ermenistan, gürcistan, erivan, tiflis, diplomatik misyon, protesto, hükümet, büyükelçilik, telegram
Zaharova: ABD ‘dünya düzeninin kurallarını' kolaylıkla değiştirebiliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kolaylıkla kendine uyacak şekilde değiştirdiğini ifade etti.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD'nin Ermenistan ve Gürcistan'daki protestolara verdiği tepkilerdeki farklılıklara dikkat çekerek, ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kendine uyacak şekilde kolaylıkla değiştirebildiğini belirtti.
Zaharova, Erivan'daki Amerikan büyükelçiliğinin Ermenistan'da mitinglerin sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini dile getirirken, Tiflis'teki diplomatik misyonun Gürcistan'daki protesto olaylarını desteklemesinin bunun en açık örneği olduğunu kaydetti.
ABD büyükelçiliklerinin Erivan ve Tiflis'teki protestolara olan farklı tepkilerine dikkat çeken Zaharova, Ermeni protestoculardan şiddetten kaçınmaları ve kolluk kuvvetlerinden düzeni sağlamaları istenirken, Gürcistan örneğinde, hükümet yetkililerinin protestoculara yönelik eylemlerinin kabul edilemezliğini ve protestocuların seslerini duyurma hakkının olduğunu savunduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“İşte size demokrasi: Örneklerden birinde Washington, büyükelçiliği aracılığıyla mitinglerin sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor ve yetkilileri mitingleri bastırdıkları için kınamıyor, diğerinde tam tersine Batılı yabancı ajanların neden olduğu huzursuzluğu aktif olarak destekliyor. ABD'nin, her türlü ‘kuralı’ o anın konjonktürüne göre bir el hareketiyle kendine uyacak şekilde değiştirdiği ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ açık bir örneği.”