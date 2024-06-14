https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/zaharova-abd-dunya-duzeninin-kurallarini-kolaylikla-degistirebiliyor-1084830142.html

Zaharova: ABD ‘dünya düzeninin kurallarını' kolaylıkla değiştirebiliyor

Zaharova: ABD ‘dünya düzeninin kurallarını' kolaylıkla değiştirebiliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kolaylıkla kendine uyacak şekilde değiştirdiğini... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T01:25+0300

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dünya

mariya zaharova

abd

ermenistan

gürcistan

erivan

tiflis

diplomatik misyon

protesto

hükümet

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Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD'nin Ermenistan ve Gürcistan'daki protestolara verdiği tepkilerdeki farklılıklara dikkat çekerek, ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ kurallarını kendine uyacak şekilde kolaylıkla değiştirebildiğini belirtti.Zaharova, Erivan'daki Amerikan büyükelçiliğinin Ermenistan'da mitinglerin sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini dile getirirken, Tiflis'teki diplomatik misyonun Gürcistan'daki protesto olaylarını desteklemesinin bunun en açık örneği olduğunu kaydetti.ABD büyükelçiliklerinin Erivan ve Tiflis'teki protestolara olan farklı tepkilerine dikkat çeken Zaharova, Ermeni protestoculardan şiddetten kaçınmaları ve kolluk kuvvetlerinden düzeni sağlamaları istenirken, Gürcistan örneğinde, hükümet yetkililerinin protestoculara yönelik eylemlerinin kabul edilemezliğini ve protestocuların seslerini duyurma hakkının olduğunu savunduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

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ermenistan

gürcistan

erivan

tiflis

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mariya zaharova, abd, ermenistan, gürcistan, erivan, tiflis, diplomatik misyon, protesto, hükümet, büyükelçilik, telegram