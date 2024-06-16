https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/putin-rusyali-muslumanlarin-bayramini-kutladi-1084901143.html

Putin, Rusyalı Müslümanların bayramını kutladı

Putin, Rusyalı Müslümanların bayramını kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'nda yaşayan yaklaşık 20 milyon Müslüman Kurban Bayramı sevinci yaşarken Rusya lideri Putin, yayınladığı mesajla Müslümanların bayramını... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T11:46+0300

2024-06-16T11:46+0300

2024-06-16T11:46+0300

yaşam

rusya

müslüman

rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi

kurban bayramı

vladimir putin

moskova

kutlama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.Kremlin'in resmi internet sitesinde yayınlanan mesajında Putin, "Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramını canı gönülden kutluyorum. Müslümanların kadim dini mabetlere yaptıkları hac ziyaretinin sonunu işaret eden Kurban Bayramı, insanları birbirine yakınlaştırmaya, toplumda merhamet, adalet ve karşılıklı anlayış ideallerini yerleştirmeye ve İslam'ın kalıcı manevi değerlerinin derinliğini ortaya çıkarmaya hizmet ediyor. Ülkemizin Müslüman ümmetinin hayatının, kültür ve eğitim alanında yapılan iyi işler ve inisiyatiflerle, yeni girişimlerle zenginleşmesi sevindirici" dedi.Rusya'daki Müslüman kuruluşların aile kurumunu güçlendirmeye, genç neslin vatanseverlik eğitimine büyük önem verdiklerini ve özel askeri harekat katılımcıları ve gazilerine, onların akraba ve yakınlarına etkili bir şekilde yardım eli uzattıklarını kaydeden Putin, "Elbette halkımızın birliğine, Rusya'da etnik ve dinler arası diyaloğun gelişmesine katkıları da önemli" diye ekledi.Rusya'da Müslümanlar camilere akın ettiRusya'nın başkenti Moskova'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında camilerden sokaklara taştı.Moskova'daki Müslümanlar, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazını eda etmek için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan özel alanlara akın etti.Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda kalabalık oluşturdu.Polisin aldığı güvenlik önlemleri altında Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek uygun yerlerde saf tuttu ve bayram namazını kıldı.Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı.Gaynuddin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için dua etti.Hutbe esnasında Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Parlamentonun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile diğer yetkililerin Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajlarını okudu.Rusya'daki Müslümanlar, Kazan, Ufa, St. Petersburg, Vladivostok ve Grozniy başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını eda etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/putinden-gazzede-soykirim-vurgusu-orada-olanlar-savasa-benzemiyor-1084551529.html

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rusya, müslüman, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi, kurban bayramı, vladimir putin, moskova, kutlama