https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/ozgur-ozele-camide-hamas-tepkisi-filistini-ispanyaya-tanitan-benim-1084904903.html
Özgür Özel'e camide Hamas tepkisi: 'Filistin'i İspanya'ya tanıtan benim'
Özgür Özel'e camide Hamas tepkisi: 'Filistin'i İspanya'ya tanıtan benim'
Sputnik Türkiye
Özgür Özel bayram sabahı namaz kılmaya gittiği sırada halktan biriyle Hamas - İsrail tartışmasına girdi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T15:31+0300
2024-06-16T15:31+0300
2024-06-16T15:31+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda memleketi Manisa'ya gitti. Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde halkla bayramlaştı.Özel, camiden ayrılırken bir kişi "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" dedi. Özel bunun üzerine "Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-hamasin-saldirisini-teror-saldirisi-olarak-yorumluyoruz-1083243382.html
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hamas, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ispanya, israil, israil-filistin, gazze, recep tayyip erdoğan
hamas, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ispanya, israil, israil-filistin, gazze, recep tayyip erdoğan
Özgür Özel'e camide Hamas tepkisi: 'Filistin'i İspanya'ya tanıtan benim'
Özgür Özel bayram sabahı namaz kılmaya gittiği sırada halktan biriyle Hamas - İsrail tartışmasına girdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda memleketi Manisa'ya gitti. Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde halkla bayramlaştı.
Özel, camiden ayrılırken bir kişi "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" dedi. Özel bunun üzerine "Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" ifadelerini kullandı.