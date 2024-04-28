https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-hamasin-saldirisini-teror-saldirisi-olarak-yorumluyoruz-1083243382.html
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz
Sputnik Türkiye
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN'e verdiği röportajda Hamas hakkında sorulan soruya "Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz"... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T18:22+0300
2024-04-28T18:22+0300
2024-04-28T18:23+0300
politika
ekrem imamoğlu
recep tayyip erdoğan
hamas
hamas hareketi
kuvay-ı milliye
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
filistin
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında İsrail'i de eleştiren İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı Kuvai-Milliye Hakareti'ne benzetmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Hamas'ı Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki direniş gücü olan olan Kuvai-Milliye hareketine benzetmiş ve Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini belirterek "Burada çok açık ve net söylüyorum: Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" ifadelerini kullanmıştı. Bunun yanında Netanyahu'yu Hitler ile sık sık karşılaştıran Erdoğan, yakın zamanda da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, görüşmeler gerçekleştirmişti. Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
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ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, hamas, hamas hareketi, kuvay-ı milliye, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, filistin, gazze, gazze şeridi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cnn, cnn international
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz
18:22 28.04.2024 (güncellendi: 18:23 28.04.2024)
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN'e verdiği röportajda Hamas hakkında sorulan soruya "Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz" ifadesini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında İsrail'i de eleştiren İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz.
Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı Kuvai-Milliye Hakareti'ne benzetmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Hamas'ı Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki direniş gücü olan olan Kuvai-Milliye hareketine benzetmiş ve Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini belirterek "Burada çok açık ve net söylüyorum: Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun yanında Netanyahu'yu Hitler ile sık sık karşılaştıran Erdoğan, yakın zamanda da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, görüşmeler gerçekleştirmişti.
Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir."