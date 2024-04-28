https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-hamasin-saldirisini-teror-saldirisi-olarak-yorumluyoruz-1083243382.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz

Sputnik Türkiye

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN'e verdiği röportajda Hamas hakkında sorulan soruya "Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz"... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T18:22+0300

2024-04-28T18:22+0300

2024-04-28T18:23+0300

politika

ekrem imamoğlu

recep tayyip erdoğan

hamas

hamas hareketi

kuvay-ı milliye

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

filistin

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında İsrail'i de eleştiren İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı Kuvai-Milliye Hakareti'ne benzetmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Hamas'ı Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki direniş gücü olan olan Kuvai-Milliye hareketine benzetmiş ve Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini belirterek "Burada çok açık ve net söylüyorum: Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" ifadelerini kullanmıştı. Bunun yanında Netanyahu'yu Hitler ile sık sık karşılaştıran Erdoğan, yakın zamanda da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, görüşmeler gerçekleştirmişti. Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistinlileri-idam-edelim-diyen-israilli-siyonist-bakanin-trafik-kazasinda-kaburgalari-kirildi--1083231985.html

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gazze

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