İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
07:03
1 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
08:38
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
08:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
09:18
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
09:34
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
09:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
10:18
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
11:24
1 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
11:36
3 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
12:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
CIA Şefi tarih verdi: Ukrayna mağlup olabilir
16:10
1 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
16:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
16:35
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
17:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
17:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
20:04
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
21:05
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
21:41
2 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
09:03
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
11:35
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
11:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
12:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
19:03
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
20:03
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
20:47
1 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
21:17
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
21:31
3 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
21:46
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
22:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
22:19
2 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
22:33
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-hamasin-saldirisini-teror-saldirisi-olarak-yorumluyoruz-1083243382.html
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz
Sputnik Türkiye
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN'e verdiği röportajda Hamas hakkında sorulan soruya "Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz"... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T18:22+0300
2024-04-28T18:23+0300
politika
ekrem imamoğlu
recep tayyip erdoğan
hamas
hamas hareketi
kuvay-ı milliye
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080770836_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_44984d436eec24a46fae2fb8a9291141.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında İsrail'i de eleştiren İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı Kuvai-Milliye Hakareti'ne benzetmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Hamas'ı Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki direniş gücü olan olan Kuvai-Milliye hareketine benzetmiş ve Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini belirterek "Burada çok açık ve net söylüyorum: Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" ifadelerini kullanmıştı. Bunun yanında Netanyahu'yu Hitler ile sık sık karşılaştıran Erdoğan, yakın zamanda da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, görüşmeler gerçekleştirmişti. Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistinlileri-idam-edelim-diyen-israilli-siyonist-bakanin-trafik-kazasinda-kaburgalari-kirildi--1083231985.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080770836_128:0:1200:804_1920x0_80_0_0_68ddb77c76a83fa54b6a7d6bdb56758b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, hamas, hamas hareketi, kuvay-ı milliye, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, filistin, gazze, gazze şeridi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cnn, cnn international
ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, hamas, hamas hareketi, kuvay-ı milliye, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, filistin, gazze, gazze şeridi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cnn, cnn international

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz

18:22 28.04.2024 (güncellendi: 18:23 28.04.2024)
© Fotoğraf : İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© Fotoğraf : İmamoğlu
Abone ol
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN'e verdiği röportajda Hamas hakkında sorulan soruya "Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz" ifadesini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında İsrail'i de eleştiren İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz.
Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı Kuvai-Milliye Hakareti'ne benzetmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Hamas'ı Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki direniş gücü olan olan Kuvai-Milliye hareketine benzetmiş ve Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini belirterek "Burada çok açık ve net söylüyorum: Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun yanında Netanyahu'yu Hitler ile sık sık karşılaştıran Erdoğan, yakın zamanda da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, görüşmeler gerçekleştirmişti.
Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir."
Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
'Filistinlileri idam edelim' diyen İsrailli Siyonist Bakan'ın trafik kazasında kaburgaları kırıldı
13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала