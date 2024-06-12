https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dursun-ozbek-canli-yayinda-transferlerini-acikladi-1084747712.html

Dursun Özbek canlı yayında transferlerini açıkladı

Dursun Özbek canlı yayında transferlerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları ve 2024-25 sezonu beklentilerine dair önemli bilgiler paylaştı. Özbek... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T07:26+0300

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2024-06-12T07:26+0300

spor

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Dursun Özbek, "Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir" dedi. Transfer stratejilerini esnek tuttuklarını vurgulayan Özbek, fırsatları değerlendireceklerini belirtti.'Teklif Gelirse Değerlendiririz'Bazı oyuncuların transferi hakkında da konuşan Özbek, "Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri satmayacağız diyorsunuz, iyi bir teklif gelirse de satılmayacaklar mı?" sorusuna, "Satmıyoruz zorla mı? Sacha Boey gibi yüksek bir teklif gelirse bakarız" yanıtını verdi. Özbek, uygun teklifler gelmesi durumunda değerlendirmeye açık olduklarını belirtti.Özbek'in bu açıklamaları, Galatasaray taraftarları ve futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Transfer sürecinin dinamik olduğunu ve kulübün gelecek sezon hedeflerine odaklandığını vurgulayan başkan, 2024-25 sezonunda daha başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.'Daha erken şampiyon olabilirdik'Özbek, geride kalan sezonu değerlendirirken, "Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış iki takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha heyecanlıydı. Bu kadar büyük puan farkı olması bence iyi değildi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok kulübün katıldığı bir yarış olur" dedi. Geçen sezon bir takım oluşturduklarını ve bu takıma yapılan takviyelerle şampiyonluğa ulaştıklarını ifade eden Özbek, taraftarlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

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galatasaray transfer