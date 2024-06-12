https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiyenin-her-yerini-inceledi-yazilim-gelistirildi-deprem-icin-en-riskli-sehri-belli-oldu-1084755666.html
Türkiye'nin her yerini inceledi, yazılım geliştirildi: Deprem için en riskli şehir belli oldu
Türkiye'nin her yerini inceledi, yazılım geliştirildi: Deprem için en riskli şehir belli oldu
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Kutoğlu, uzay teknolojilerini kullanarak Türkiye'deki yer hareketlerini izlediklerini açıkladı. Kutoğlu, geçmiş depremleri de gösteren bir yazılım... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T11:18+0300
2024-06-12T11:18+0300
2024-06-12T11:18+0300
yaşam
deprem
deprem
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
izmir
marmara depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/09/1066786927_21:0:928:510_1920x0_80_0_0_49bb5de84e5507633a239423cec41c60.png
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (ZBEÜ) görev yapan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, verdiği bilgilere göre, aktif faylar üzerindeki yüksek gerilim noktaları, 'sıcak bölgeler' olarak adlandırılıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra bu bölgelerdeki fay hatlarının hareketlendiğini belirten Kutoğlu, Türkiye genelindeki fayların yıllık hareket hızlarını uzay teknolojisiyle izleyerek deprem risklerini değerlendirdiklerini söyledi.İzmir'de 3 fay hattı tespit edildi: 'Yüksek derecede enerji biriktirmiş'Prof. Dr. Kutoğlu'nun vurguladığına göre, İzmir ve çevresi de dikkate alınması gereken önemli bölgelerden biri. İzmir'de 3 fay hattı tespit ettiklerini ve bu bölgelerin yüksek derecede enerji biriktirdiğini belirtti. Ayrıca, Marmara Denizi'nde ve Ege Bölgesi'nde de benzer yüksek gerilim değerlerine rastlandığını ifade etti.Özellikle, İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Bergama bölgelerindeki fay hatlarının, 6'dan büyük, hatta 7'ye varan büyük depremlere neden olabilecek kadar yüksek gerilim biriktirdiğini belirten Kutoğlu, bölgedeki potansiyel riskleri vurguladı.Son olarak, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki fay hatlarının hareketlendiğini ve enerji transferlerinin yaşandığını kaydeden Kutoğlu, özellikle Malatya, Yedisu, Marmara ve Ege Bölgesi'nde potansiyel risklerin bulunduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bir-devir-bitiyor-kredi-karti-ile-alisveriste-kart-numarasi-artik-kullanilmayacak-1084754570.html
kandilli
izmir
denizli
malatya
ege
ege bölgesi
aydın
manisa
bergama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/09/1066786927_134:0:814:510_1920x0_80_0_0_1fe8025f6b2cc36c4c683dba1630c6a1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son depremler, deprem bölgeleri, yeni fay hatları, izmir fay hatları, izmir deprem mi oldu
son depremler, deprem bölgeleri, yeni fay hatları, izmir fay hatları, izmir deprem mi oldu
Türkiye'nin her yerini inceledi, yazılım geliştirildi: Deprem için en riskli şehir belli oldu
Prof. Dr. Kutoğlu, uzay teknolojilerini kullanarak Türkiye'deki yer hareketlerini izlediklerini açıkladı. Kutoğlu, geçmiş depremleri de gösteren bir yazılım geliştirdiklerini ifade etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (ZBEÜ) görev yapan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, verdiği bilgilere göre, aktif faylar üzerindeki yüksek gerilim noktaları, 'sıcak bölgeler' olarak adlandırılıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra bu bölgelerdeki fay hatlarının hareketlendiğini belirten Kutoğlu, Türkiye genelindeki fayların yıllık hareket hızlarını uzay teknolojisiyle izleyerek deprem risklerini değerlendirdiklerini söyledi.
İzmir'de 3 fay hattı tespit edildi: 'Yüksek derecede enerji biriktirmiş'
Prof. Dr. Kutoğlu'nun vurguladığına göre, İzmir ve çevresi de dikkate alınması gereken önemli bölgelerden biri. İzmir'de 3 fay hattı tespit ettiklerini ve bu bölgelerin yüksek derecede enerji biriktirdiğini belirtti. Ayrıca, Marmara Denizi'nde ve Ege Bölgesi'nde de benzer yüksek gerilim değerlerine rastlandığını ifade etti.
Özellikle, İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Bergama bölgelerindeki fay hatlarının, 6'dan büyük, hatta 7'ye varan büyük depremlere neden olabilecek kadar yüksek gerilim biriktirdiğini belirten Kutoğlu, bölgedeki potansiyel riskleri vurguladı.
Son olarak, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki fay hatlarının hareketlendiğini ve enerji transferlerinin yaşandığını kaydeden Kutoğlu, özellikle Malatya, Yedisu, Marmara ve Ege Bölgesi'nde potansiyel risklerin bulunduğunu ifade etti.