https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiyenin-her-yerini-inceledi-yazilim-gelistirildi-deprem-icin-en-riskli-sehri-belli-oldu-1084755666.html

Türkiye'nin her yerini inceledi, yazılım geliştirildi: Deprem için en riskli şehir belli oldu

Türkiye'nin her yerini inceledi, yazılım geliştirildi: Deprem için en riskli şehir belli oldu

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Kutoğlu, uzay teknolojilerini kullanarak Türkiye'deki yer hareketlerini izlediklerini açıkladı. Kutoğlu, geçmiş depremleri de gösteren bir yazılım... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T11:18+0300

2024-06-12T11:18+0300

2024-06-12T11:18+0300

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (ZBEÜ) görev yapan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, verdiği bilgilere göre, aktif faylar üzerindeki yüksek gerilim noktaları, 'sıcak bölgeler' olarak adlandırılıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra bu bölgelerdeki fay hatlarının hareketlendiğini belirten Kutoğlu, Türkiye genelindeki fayların yıllık hareket hızlarını uzay teknolojisiyle izleyerek deprem risklerini değerlendirdiklerini söyledi.İzmir'de 3 fay hattı tespit edildi: 'Yüksek derecede enerji biriktirmiş'Prof. Dr. Kutoğlu'nun vurguladığına göre, İzmir ve çevresi de dikkate alınması gereken önemli bölgelerden biri. İzmir'de 3 fay hattı tespit ettiklerini ve bu bölgelerin yüksek derecede enerji biriktirdiğini belirtti. Ayrıca, Marmara Denizi'nde ve Ege Bölgesi'nde de benzer yüksek gerilim değerlerine rastlandığını ifade etti.Özellikle, İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Bergama bölgelerindeki fay hatlarının, 6'dan büyük, hatta 7'ye varan büyük depremlere neden olabilecek kadar yüksek gerilim biriktirdiğini belirten Kutoğlu, bölgedeki potansiyel riskleri vurguladı.Son olarak, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki fay hatlarının hareketlendiğini ve enerji transferlerinin yaşandığını kaydeden Kutoğlu, özellikle Malatya, Yedisu, Marmara ve Ege Bölgesi'nde potansiyel risklerin bulunduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bir-devir-bitiyor-kredi-karti-ile-alisveriste-kart-numarasi-artik-kullanilmayacak-1084754570.html

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