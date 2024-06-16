https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/atasehirde-kacan-kurbanlik-trafigi-birbirine-katti-motosiklet-surucusu-son-anda-kurtuldu-1084901379.html

Ataşehir'de kaçan kurbanlık trafiği birbirine kattı: Motosiklet sürücüsü son anda kurtuldu

Ataşehir'de kaçan kurbanlık trafiği birbirine kattı: Motosiklet sürücüsü son anda kurtuldu

Sputnik Türkiye

Ataşehir'de sahiplerinden kaçan kurbanlık trafiktekilere zor anlar yaşattı. Dana yolda bir motosikleti boynuz atarak devirirken, sürücü son anda kurtuldu. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T12:18+0300

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kurbanlık

türkiye

ataşehir

motosiklet

boynuz

kurban bayramı

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İstanbul Ataşehir'de sahiplerinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Akşam saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde yaşanan olayda dana yolda bir motosikleti boynuz atarak devirirken motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu. Sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanan dana daha sonra sakinleştirilerek götürüldü. 'Hayvana elektrik çarptı'Olayla ilgili konuşan Ahmet Kaan, "Hayvanı sabah bahçeye almaya çalışıyorlardı. Hayvan birdenbire kaçtı. Arabalara vurdu. Motoru devirdi. En son burada direğe bağladılar. Bir ara hayvanı elektrik çarptı. Durum böyle. Ne diyeyim Allah kolaylık versin" dedi. Görgü tanıklarından Muhammet Can A. da, "Motorla geliyordum. Baktım, boğa ortalıkta geziyor. Motorcuya vurdu. Şimdi direğe bağladılar. Bağlamaları ile beraber hayvana elektrik vuruyor. Şimdi hayvan bayıldı. Yaklaşık 1 saat oldu. Hayvan yatıyor şu anda, hayvanda ses seda yok" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kesim-oncesi-kacan-kurbanlik-buyukbas-catiya-cikti--1084900831.html

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kurbanlık, ataşehir, motosiklet, boynuz, kurban bayramı