https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kremlin-sozcusu-harkov-bolgesindeki-catismalar-tampon-bolge-olusturulduktan-sonra-sona-erecek-1084908379.html
Kremlin Sözcüsü: Harkov bölgesindeki çatışmalar tampon bölge oluşturulduktan sonra sona erecek
Kremlin Sözcüsü: Harkov bölgesindeki çatışmalar tampon bölge oluşturulduktan sonra sona erecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Belgorod bölgesi güvenli hale gelinceye kadar Ukrayna’nın Harkov bölgesinde tampon bölge oluşturmaya yönelik... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T18:46+0300
2024-06-16T18:46+0300
2024-06-16T18:46+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya’nın, sınır bölgelerini güvenli hale getirmek amacıyla Harkov bölgesinde tampon bölge oluşturmaya yönelik çalışmalara devam ettiğini söyledi.Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı yetkililere Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinden askerleri çekme önerisini hatırlatan Zarubin’in bu durumda Harkov bölgesinin ne olacağını sorması üzerine Peskov, şunları söyledi:Rusya Devlet Başkanı Putin 14 Haziran’da, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için gerekli koşullardan birinin Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tüm Ukrayna birliklerinin çekilmesi olduğunu belirtmişti.Bununla birlikte mayıs ayında Rus birlikleri ayrıca Harkov istikametinde de taarruza geçmişti. Putin, Harkov bölgesindeki çatışmaların, Rus topraklarının bombardımanına karşılık olarak tampon bölge oluşturmak amacıyla yapıldığını, Harkov’u ele geçirme gibi bir planın olmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/peskov-putinin-baris-inisiyatifi-sahadaki-gerceklikler-dikkate-alinarak-hazirlandi-1084902558.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, harkov, tampon bölge
rusya, kremlin, dmitriy peskov, harkov, tampon bölge
Kremlin Sözcüsü: Harkov bölgesindeki çatışmalar tampon bölge oluşturulduktan sonra sona erecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Belgorod bölgesi güvenli hale gelinceye kadar Ukrayna’nın Harkov bölgesinde tampon bölge oluşturmaya yönelik çalışmalara devam edeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya’nın, sınır bölgelerini güvenli hale getirmek amacıyla Harkov bölgesinde tampon bölge oluşturmaya yönelik çalışmalara devam ettiğini söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı yetkililere Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinden askerleri çekme önerisini hatırlatan Zarubin’in bu durumda Harkov bölgesinin ne olacağını sorması üzerine Peskov, şunları söyledi:
Harkov bölgesinde tampon bölge oluşturma çalışmaları sürüyor. Bu çalışma devam ediyor ve elbette Şebekino’yu, Belgorod bölgesini ve diğer bölgelerimizi bu tür barbarca bombardımanlardan koruyuncaya kadar söz konusu çalışmalar durmayacak.
Rusya Devlet Başkanı Putin 14 Haziran’da, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için gerekli koşullardan birinin Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tüm Ukrayna birliklerinin çekilmesi olduğunu belirtmişti.
Bununla birlikte mayıs ayında Rus birlikleri ayrıca Harkov istikametinde de taarruza geçmişti. Putin, Harkov bölgesindeki çatışmaların, Rus topraklarının bombardımanına karşılık olarak tampon bölge oluşturmak amacıyla yapıldığını, Harkov’u ele geçirme gibi bir planın olmadığını ifade etmişti.