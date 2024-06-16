https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kremlin-sozcusu-harkov-bolgesindeki-catismalar-tampon-bolge-olusturulduktan-sonra-sona-erecek-1084908379.html

Kremlin Sözcüsü: Harkov bölgesindeki çatışmalar tampon bölge oluşturulduktan sonra sona erecek

Kremlin Sözcüsü: Harkov bölgesindeki çatışmalar tampon bölge oluşturulduktan sonra sona erecek

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Belgorod bölgesi güvenli hale gelinceye kadar Ukrayna’nın Harkov bölgesinde tampon bölge oluşturmaya yönelik... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T18:46+0300

2024-06-16T18:46+0300

2024-06-16T18:46+0300

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rusya

kremlin

dmitriy peskov

harkov

tampon bölge

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Kremlin Sözcüsü Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya’nın, sınır bölgelerini güvenli hale getirmek amacıyla Harkov bölgesinde tampon bölge oluşturmaya yönelik çalışmalara devam ettiğini söyledi.Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı yetkililere Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinden askerleri çekme önerisini hatırlatan Zarubin’in bu durumda Harkov bölgesinin ne olacağını sorması üzerine Peskov, şunları söyledi:Rusya Devlet Başkanı Putin 14 Haziran’da, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için gerekli koşullardan birinin Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tüm Ukrayna birliklerinin çekilmesi olduğunu belirtmişti.Bununla birlikte mayıs ayında Rus birlikleri ayrıca Harkov istikametinde de taarruza geçmişti. Putin, Harkov bölgesindeki çatışmaların, Rus topraklarının bombardımanına karşılık olarak tampon bölge oluşturmak amacıyla yapıldığını, Harkov’u ele geçirme gibi bir planın olmadığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/peskov-putinin-baris-inisiyatifi-sahadaki-gerceklikler-dikkate-alinarak-hazirlandi-1084902558.html

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