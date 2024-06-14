https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/onune-cikan-ayiyi-araciyla-kovalayan-ciftci-ozur-diledi-kotu-insan-degiliz-1084832074.html

Önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalayan çiftçi özür diledi: 'Kötü insan değiliz'

Önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalayan çiftçi özür diledi: 'Kötü insan değiliz'

Sputnik Türkiye

Sakarya'da önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalayan çiftçi Savaş İlkis, kamuoyundan özür dileyerek, "Biz cani insanlar değiliz. Burada yanlış anlaşıldık... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T02:00+0300

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, aracıyla ayıyı kovalarken çektikleri videonun tepki görmesi üzerine kamuoyundan özür diledi.Aktaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Savaş İlkis, aracıyla evine gittiği sırada önüne çıkan ayıyı aracıyla kovaladı. Yanındaki arkadaşı da kovalamaca anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Görüntülerde ayının koşması, korna çalarak onu takip eden ve korkutan sürücünün de "Biraz vurayım mı?" ifadelerini kullandığı, yanındaki kişinin ise "Hayır" dediği duyuluyor. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.İlkis, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda ilerlerken birden önüne ayının çıktığını söyledi.O an paniklediğini, yanındaki arkadaşının da video çektiğini belirten İlkis, "Hayvandan korkmaya başladık, kornaya bastım. Kornaya basarken hayvan hemen yoldan çekilmedi. Hayvan bir müddet sonra ormana daldı, biz de yolumuza devam ettik" diye konuştu.İlkis, şunları kaydetti:

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