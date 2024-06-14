Önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalayan çiftçi özür diledi: 'Kötü insan değiliz'
02:00 14.06.2024 (güncellendi: 02:07 14.06.2024)
© İHASakarya'nın Kocaali ilçesinde bir sürücü, asfalt yola çıkan yavru ayıyı korna eşliğinde takip ederek korkuttu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, "Biraz vurayım mı?" ifadelerini kullandığı duyulan sürücü, sosyal medyada tepki topladı.
© İHA
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Sakarya'da önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalayan çiftçi Savaş İlkis, kamuoyundan özür dileyerek, "Biz cani insanlar değiliz. Burada yanlış anlaşıldık, hayvansever insanlarız. Kendi evimde inek, tavuk, köpek, güvercin var. Türk milletinden özür dileriz. Kötü insan değiliz, yanlış anlamayın, yanlış tanımayın" dedi
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, aracıyla ayıyı kovalarken çektikleri videonun tepki görmesi üzerine kamuoyundan özür diledi.
Aktaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Savaş İlkis, aracıyla evine gittiği sırada önüne çıkan ayıyı aracıyla kovaladı. Yanındaki arkadaşı da kovalamaca anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalayan çiftçi özür diledi: 'Kötü insan değiliz' https://t.co/s7vel4dZzy pic.twitter.com/fdshuVZpfz— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 13, 2024
Görüntülerde ayının koşması, korna çalarak onu takip eden ve korkutan sürücünün de "Biraz vurayım mı?" ifadelerini kullandığı, yanındaki kişinin ise "Hayır" dediği duyuluyor.
Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
İlkis, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda ilerlerken birden önüne ayının çıktığını söyledi.
O an paniklediğini, yanındaki arkadaşının da video çektiğini belirten İlkis, "Hayvandan korkmaya başladık, kornaya bastım. Kornaya basarken hayvan hemen yoldan çekilmedi. Hayvan bir müddet sonra ormana daldı, biz de yolumuza devam ettik" diye konuştu.
İlkis, şunları kaydetti:
"Biz cani insanlar değiliz. Burada yanlış anlaşıldık, hayvansever insanlarız. Kendi evimde inek, tavuk, köpek, güvercin var. Türk milletinden özür dileriz. Kötü insan değiliz, yanlış anlamayın, yanlış tanımayın."