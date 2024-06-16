https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kirikkaleden-gecen-arac-sayisi-12-binden-80-bine-cikti-1084904614.html

Kırıkkale'den geçen araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı

Kırıkkale'den geçen araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle geçen araç sayısı 12 binden 80 bine kadar... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T15:23+0300

2024-06-16T15:23+0300

2024-06-16T15:23+0300

türkiye

bayram

kurban bayramı

trafik

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Bayramın ilk gününde, karayolundaki hareketlilik havadan görüntülendi ve trafiğin akıcı şekilde ilerlediği gözlemlendi. Bölgedeki uygulama noktalarında görev yapan trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas gazetecilere yaptığı açıklamada, 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayolundaki araç geçişinin yaklaşık 12 binden 80 bine kadar çıktığını söyledi. Arife günü, perşembe ve cuma günlerin de yoğun araç trafiğinin yaşandığını ifade eden Vali Makas, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğunluğun azaldığını, akşam serinliğiyle birlikte ise yeniden arttığını söyledi. Dönüş trafiğinde de benzer bir yoğunluk beklediklerini belirten Vali Makas, seyahatlerini yoğunluğa göre planlamalarını tavsiye etti. Ayrıca sürücülerin hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıda bulunan Vali Makas, İçişleri Bakanlığı'nın 'yolun sonu bayram olsun' mottosunu hatırlattı. Otobüs yolcuları dahil tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Vali Makas, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-yerlikaya-bayramin-ilk-gununde-yasanan-trafik-kazalariyla-ilgili-verileri-acikladi-1084898548.html

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bayram, kurban bayramı, trafik