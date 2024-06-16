https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/karadenizde-musilaj-genis-bir-alanda-etkili-oluyor-1084911439.html

Karadeniz'de müsilaj: Geniş bir alanda etkili oluyor

Karadeniz'de müsilaj: Geniş bir alanda etkili oluyor

Sputnik Türkiye

Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde müsilaj oluşumu dikkat çekti. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T22:49+0300

2024-06-16T22:49+0300

2024-06-16T22:49+0300

türkiye

müsilaj

karadeniz

düzce

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Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen müsilaj, diğer adıyla deniz salyası Karadeniz'de de görüldü.Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde müsilaj görüntülendi. Bayram tatili için Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular yerine beyaz yapışkan deniz salyaları ile karşılaşıyor.Liman mevkiinde yoğunlukla görülen müsilajın rüzgarla birlikte Akçakoca sahil şeridine yayıldığı da öğrenilirken konu ile ilgili çalışma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/marmara-denizinde-tekrar-musilaj-ortaya-cikmaya-basladi-sakin-denize-girmeyin-1084681164.html

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