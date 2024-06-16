https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/karadenizde-musilaj-genis-bir-alanda-etkili-oluyor-1084911439.html
Karadeniz'de müsilaj: Geniş bir alanda etkili oluyor
Karadeniz'de müsilaj: Geniş bir alanda etkili oluyor
Sputnik Türkiye
Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde müsilaj oluşumu dikkat çekti. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T22:49+0300
2024-06-16T22:49+0300
2024-06-16T22:49+0300
türkiye
müsilaj
karadeniz
düzce
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Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen müsilaj, diğer adıyla deniz salyası Karadeniz'de de görüldü.Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde müsilaj görüntülendi. Bayram tatili için Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular yerine beyaz yapışkan deniz salyaları ile karşılaşıyor.Liman mevkiinde yoğunlukla görülen müsilajın rüzgarla birlikte Akçakoca sahil şeridine yayıldığı da öğrenilirken konu ile ilgili çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/marmara-denizinde-tekrar-musilaj-ortaya-cikmaya-basladi-sakin-denize-girmeyin-1084681164.html
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müsilaj, karadeniz, düzce
müsilaj, karadeniz, düzce
Karadeniz'de müsilaj: Geniş bir alanda etkili oluyor
Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde müsilaj oluşumu dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen müsilaj, diğer adıyla deniz salyası Karadeniz'de de görüldü.
Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde müsilaj görüntülendi. Bayram tatili için Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular yerine beyaz yapışkan deniz salyaları ile karşılaşıyor.
Liman mevkiinde yoğunlukla görülen müsilajın rüzgarla birlikte Akçakoca sahil şeridine yayıldığı da öğrenilirken konu ile ilgili çalışma başlatıldı.