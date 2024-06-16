https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/4u-brics-uyesi-13-ulke-isvicredeki-ukrayna-konferansinin-nihai-bildirgesini-imzalamadi-1084905182.html

4'ü BRICS üyesi 13 ülke, İsviçre'deki Ukrayna konferansının nihai bildirgesini imzalamadı

4'ü BRICS üyesi 13 ülke, İsviçre'deki Ukrayna konferansının nihai bildirgesini imzalamadı

Sputnik Türkiye

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna konferansında temsil edilen 92 ülkeden 13'ünün nihai bildirgeyi imzalamadığı açıklandı. Bildirgeyi imzalamayanlar arasında BRICS... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T15:42+0300

2024-06-16T15:42+0300

2024-06-16T15:52+0300

ukrayna krizi

isviçre

ukrayna

konferans

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İsviçre'nin Bürgenstock kentinde Rusya'nın katılımı olmadan düzenlenen Ukrayna konferansının sonunda 92 ülkeden 79'u nihai bildirgeye imza attı.Bildirgeyi imzalayan ülkelerin listesi yayınlanırken BRICS ülkeleri Brezilya, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Afrika'nın yanı sıra Ermenistan, Bahreyn, Vatikan, Endonezya, Libya, Meksika, Slovakya ve Tayland belgeyi imzalamayı reddetti.'Farklı bakış açılarının varlığı ortaya koyuldu'İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, konferansın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, iki gün süren tartışmaların farklı bakış açılarının varlığını ortaya koyduğunu belirtti.Amherd, Ukrayna'da barışa giden yolun uluslararası hukuka ve özellikle de BM Şartı'na dayanması gerektiği anlayışının son derece önemli olduğunu ifade etti.Amherd, Ukrayna çatışmasının kalıcı çözümünün her iki tarafı kapsaması gerektiğinin de altını çizdi.Katılımcı ülkelerin Ukrayna'nın gıda ve nükleer güvenliğini sağlama çağrısı yaptığını anlatan Amherd, "Nükleer enerji ve nükleer tesislerin her türlü kullanımı güvenli olmalı. Konferansın katılımcıları, gıda güvenliğinin tehdite maruz kalmaması gerektiğini, gemilere ve limanlara düzenlenen saldırıların kabul edilemez olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

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