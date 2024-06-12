https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/haliya-sarili-halde-cesedi-bulunmustu-sedef-guler-cinayetine-iliskin-yeni-goruntu-ortaya-cikti-1084747212.html
Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu: Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu: Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
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Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T02:52+0300
2024-06-12T02:52+0300
2024-06-12T02:52+0300
türkiye
büyükçekmece
istanbul
deniz
halı
halı
sedef güler
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Büyükçekmece'de, denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.Elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, şüpheli Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Ne olmuştu?Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde Sedef Güler'in cesedi balıkçılar tarafından bulunmuştu. Beylikdüzü'nde bir adreste cinayetin işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları, sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cinayeti-hali-yikama-fisi-cozdu-2-supheli-gozaltinda-1084647768.html
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büyükçekmece, istanbul, deniz, halı, halı, sedef güler
büyükçekmece, istanbul, deniz, halı, halı, sedef güler
Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu: Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ortaya çıktı.
Büyükçekmece'de, denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
Elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, şüpheli Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde Sedef Güler'in cesedi balıkçılar tarafından bulunmuştu. Beylikdüzü'nde bir adreste cinayetin işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları, sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları belirlenmişti.