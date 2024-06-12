https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/haliya-sarili-halde-cesedi-bulunmustu-sedef-guler-cinayetine-iliskin-yeni-goruntu-ortaya-cikti-1084747212.html

Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu: Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu: Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T02:52+0300

2024-06-12T02:52+0300

2024-06-12T02:52+0300

türkiye

büyükçekmece

istanbul

deniz

halı

halı

sedef güler

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Büyükçekmece'de, denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.Elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, şüpheli Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Ne olmuştu?Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde Sedef Güler'in cesedi balıkçılar tarafından bulunmuştu. Beylikdüzü'nde bir adreste cinayetin işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları, sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cinayeti-hali-yikama-fisi-cozdu-2-supheli-gozaltinda-1084647768.html

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büyükçekmece, istanbul, deniz, halı, halı, sedef güler