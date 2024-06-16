https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogandan-bayram-diplomasisi-1084909414.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T19:26+0300
2024-06-16T19:26+0300
2024-06-16T19:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
suudi
suudi arabistan
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
muhammed bin zayed al nahyan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti. Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı. Suudi Arabistan ile telefon görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan’ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin ve tüm Suudi Arabistan halkının bayramını kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/ayvalikta-sahile-erisimi-engelleyen-kacak-yapilar-denizler-halkindir-projesiyle-yikilacak-1084908635.html
suudi arabistan
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recep tayyip erdoğan, suudi, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), muhammed bin zayed al nahyan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
recep tayyip erdoğan, suudi, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), muhammed bin zayed al nahyan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
19:26 16.06.2024 (güncellendi: 19:49 16.06.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüşme gerçekleştirerek bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti. Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.
Suudi Arabistan ile telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan’ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin ve tüm Suudi Arabistan halkının bayramını kutladı.