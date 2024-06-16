https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/brics-oyunlarinin-3-gununde-rus-sporcular-38-altin-madalya-kazandi-1084897831.html

BRICS Oyunları'nın 3. gününde Rus sporcular 38 altın madalya kazandı

BRICS Oyunları'nın 3. gününde Rus sporcular 38 altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS tarafından organize edilen 2024 Spor Oyunları, Rusya Federasyonu’na bağlı... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T00:21+0300

2024-06-16T00:21+0300

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spor

kazan

brics

rusya

çin

belarus

altın

gümüş

bronz

brezilya

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BRICS Oyunları'nda Rus milli takımı, 3. günün ardından madalya sıralamasında liderliğini sürdürdü.Cumartesi günü Rus sporcular 38 altın, 28 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.Rus takımı toplamda 78 altın, 52 gümüş ve 30 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken, Belaruslu sporcular 13 altın, 26 gümüş ve 28 bronz madalya ile ikinci sırada bulunuyor. Çin milli takımı ise 11 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya ile üçüncü sırada.23 Haziran'a kadar sürecek oyunlarda 100'e yakın ülkeden 4 bin 751 sporcu mücadele ediyor. 6. kez düzenlenen organizasyonda, 27 branşta madalya mücadelesi veriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kazanda-yapilan-brics-oyunlari-acilis-toreninden-renkli-kareler-1084810972.html

kazan

rusya

çin

belarus

brezilya

hindistan

güney afrika

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kazan, brics, rusya, çin, belarus, altın, gümüş, bronz, brezilya, hindistan, güney afrika