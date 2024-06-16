https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/brics-oyunlarinin-3-gununde-rus-sporcular-38-altin-madalya-kazandi-1084897831.html
BRICS Oyunları'nın 3. gününde Rus sporcular 38 altın madalya kazandı
BRICS Oyunları'nın 3. gününde Rus sporcular 38 altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS tarafından organize edilen 2024 Spor Oyunları, Rusya Federasyonu’na bağlı... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T00:21+0300
2024-06-16T00:21+0300
2024-06-16T00:20+0300
spor
kazan
brics
rusya
çin
belarus
altın
gümüş
bronz
brezilya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084813045_0:83:3344:1965_1920x0_80_0_0_bf0faa822d7f2cf542b6f88b26232cc0.jpg
BRICS Oyunları'nda Rus milli takımı, 3. günün ardından madalya sıralamasında liderliğini sürdürdü.Cumartesi günü Rus sporcular 38 altın, 28 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.Rus takımı toplamda 78 altın, 52 gümüş ve 30 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken, Belaruslu sporcular 13 altın, 26 gümüş ve 28 bronz madalya ile ikinci sırada bulunuyor. Çin milli takımı ise 11 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya ile üçüncü sırada.23 Haziran'a kadar sürecek oyunlarda 100'e yakın ülkeden 4 bin 751 sporcu mücadele ediyor. 6. kez düzenlenen organizasyonda, 27 branşta madalya mücadelesi veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kazanda-yapilan-brics-oyunlari-acilis-toreninden-renkli-kareler-1084810972.html
kazan
rusya
çin
belarus
brezilya
hindistan
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084813045_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_e117bbda6bc893d3066dbdd08cc5d871.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kazan, brics, rusya, çin, belarus, altın, gümüş, bronz, brezilya, hindistan, güney afrika
kazan, brics, rusya, çin, belarus, altın, gümüş, bronz, brezilya, hindistan, güney afrika
BRICS Oyunları'nın 3. gününde Rus sporcular 38 altın madalya kazandı
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS tarafından organize edilen 2024 Spor Oyunları, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuryeti'nin başkenti Kazan'da sürüyor.
BRICS Oyunları'nda Rus milli takımı, 3. günün ardından madalya sıralamasında liderliğini sürdürdü.
Cumartesi günü Rus sporcular 38 altın, 28 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.
Rus takımı toplamda 78 altın, 52 gümüş ve 30 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken, Belaruslu sporcular 13 altın, 26 gümüş ve 28 bronz madalya ile ikinci sırada bulunuyor. Çin milli takımı ise 11 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya ile üçüncü sırada.
23 Haziran'a kadar sürecek oyunlarda 100'e yakın ülkeden 4 bin 751 sporcu mücadele ediyor. 6. kez düzenlenen organizasyonda, 27 branşta madalya mücadelesi veriliyor.