Kazan'da yapılan BRICS Oyunları açılış töreninden renkli kareler

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2024 BRICS Oyunları'nda 27 spor branşı yer alacak. Yüzme, eskrim ve atletizm gibi geleneksel sporların yanı sıra, akrobatik rock and roll ve wushu gibi farklı sporlar da yarışma programında olacak. Ayrıca, Türk halklarının geleneksel güreşi olan koreş de oyunlarda yer alacak