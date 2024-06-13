Kazan'da yapılan BRICS Oyunları açılış töreninden renkli kareler
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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS tarafından organize edilen 2024 Spor Oyunları, Tataristan Cumhuryeti'nin başkenti Kazan'da görkemli açılış töreniyle başladı.
23 Haziran'a kadar sürecek oyunlarda 100'e yakın ülkeden 4 bin 751 sporcu mücadele edecek. 6. kez düzenlenen organizasyonda, 27 branşta madalya mücadelesi verilecek. Spor alanında da işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Oyunların açılış töreninden kareler, Sputnik galerisinde.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinRusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan BRICS Oyunları açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu
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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan BRICS Oyunları açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidin23 Haziran'a kadar devam edecek oyunlarda, 97 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcun mücadele edecek
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23 Haziran'a kadar devam edecek oyunlarda, 97 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcun mücadele edecek
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış töreninde Oyunların katılımcıları ve konuklara video mesajla hitap etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış töreninde Oyunların katılımcıları ve konuklara video mesajla hitap etti
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidin2024 BRICS Oyunları'nda 27 spor branşı yer alacak. Yüzme, eskrim ve atletizm gibi geleneksel sporların yanı sıra, akrobatik rock and roll ve wushu gibi farklı sporlar da yarışma programında olacak. Ayrıca, Türk halklarının geleneksel güreşi olan koreş de oyunlarda yer alacak
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2024 BRICS Oyunları'nda 27 spor branşı yer alacak. Yüzme, eskrim ve atletizm gibi geleneksel sporların yanı sıra, akrobatik rock and roll ve wushu gibi farklı sporlar da yarışma programında olacak. Ayrıca, Türk halklarının geleneksel güreşi olan koreş de oyunlarda yer alacak
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinTurnuvanın temel amacı, BRICS ülkeleri ile eşitlik, ayrımcılık yapmama ve en önemlisi sporcuların yarışmalara eşit kabulü ilkelerine dayalı dostluk spor bağlarını güçlendirmek
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Turnuvanın temel amacı, BRICS ülkeleri ile eşitlik, ayrımcılık yapmama ve en önemlisi sporcuların yarışmalara eşit kabulü ilkelerine dayalı dostluk spor bağlarını güçlendirmek
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidin2024 BRICS Oyununları'na katılan Rusya Milli Takımı
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2024 BRICS Oyununları'na katılan Rusya Milli Takımı
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinBRICS Oyunları açılış töreninden bir kare
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich/
BRICS Oyunları açılış töreninden bir kare
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BRICS Oyunları açılış töreninden bir kare