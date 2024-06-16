https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bodrumda-adim-atacak-yer-kalmadi-sehrin-nufusu-1-milyonu-gecti-1084906570.html

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı: Şehrin nüfusu 1 milyonu geçti

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı: Şehrin nüfusu 1 milyonu geçti

Sputnik Türkiye

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler, Kurban Bayramı'nın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, ilçede adım... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T16:48+0300

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Yaz tatiline girilmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması sebebiyle Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı. İlçeye giren araç sayısı ise 250 bine ulaştı. Arefe günü ilçeye giren açalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bayramın birinci günü trafiğin rahatladığı görülürken sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu. İlçede bayram tatili dolu dolu yaşanmaya başladı.

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