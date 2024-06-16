https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bodrumda-adim-atacak-yer-kalmadi-sehrin-nufusu-1-milyonu-gecti-1084906570.html
Bodrum'da adım atacak yer kalmadı: Şehrin nüfusu 1 milyonu geçti
Bodrum'da adım atacak yer kalmadı: Şehrin nüfusu 1 milyonu geçti
Sputnik Türkiye
Bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler, Kurban Bayramı'nın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, ilçede adım... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T16:48+0300
2024-06-16T16:48+0300
2024-06-16T16:48+0300
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tatil
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Yaz tatiline girilmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması sebebiyle Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı. İlçeye giren araç sayısı ise 250 bine ulaştı. Arefe günü ilçeye giren açalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bayramın birinci günü trafiğin rahatladığı görülürken sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu. İlçede bayram tatili dolu dolu yaşanmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/vanda-surunun-basindaki-koyunu-takip-eden-suru-ucurumdan-atlayarak-telef-oldu--1084905651.html
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bodrum, otel, tatil, nüfus
bodrum, otel, tatil, nüfus
Bodrum'da adım atacak yer kalmadı: Şehrin nüfusu 1 milyonu geçti
Bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler, Kurban Bayramı'nın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, ilçede adım atacak yer kalmadı.
Yaz tatiline girilmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması sebebiyle Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı.
İlçeye giren araç sayısı ise 250 bine ulaştı. Arefe günü ilçeye giren açalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bayramın birinci günü trafiğin rahatladığı görülürken sahillerde ise adım atacak yer kalmadı.
Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu. İlçede bayram tatili dolu dolu yaşanmaya başladı.